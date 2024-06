Robert Lewandowski w ostatnim meczu towarzyskim z Turcją przed wyjazdem kadry na Euro mierzył się z problemami zdrowotnymi. Sytuacja napastnik FC Barcelona była na tyle poważna, że nie wziął on udziału w pierwszym spotkaniu reprezentacji Polski na Euro 2024. "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - przekazał lekarz zespołu Jacek Jaroszewski, cytowany przez PZPN.

