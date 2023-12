Nie chcą milczeć w obliczu zmian w TVP. "Jeżeli będą błędy, to za cztery lata wyborcy ich rozliczą"

Swoim komentarzem dotyczącym głośnej sprawy wokół TVP dzieli się mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney z 2000 roku, Szymon Ziółkowski. We wpisie w mediach społecznościowych nawiązał do tego, że na antenie TVP Info nieraz można było obejrzeć programy przyrodnicze. Przy tej okazji przywołał nazwisko Danuty Holeckiej, dziennikarki do niedawna związanej z "Wiadomościami".