Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ostra szpila w Czarzastego po ataku na Trumpa. Komunikat z USA wywołał burzę w Polsce

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce ogłosił oficjalnie, że po ostatniej wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego dotyczącej Donalda Trumpa jego kraj ostatecznie zerwał kontakty z Marszałkiem Sejmu RP. Po tym komunikacie wybuchła burza na portalu "X". Jednym z tych, którzy wbili dodatkową szpilę we Włodzimierza Czarzastego, był Marcin Możdżonek - były reprezentant Polski w siatkówce, a obecnie polityk Konfederacji.

Elegancko ubrany mężczyzna w okularach wchodzi do jasnego pomieszczenia przez duże, ozdobne drzwi, a w tle widoczny jest strażnik w mundurze wojskowym trzymający drzwi.
Włodzimierz CzarzastyAnita WalczewskaEast News

W ostatnim czasie Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jako Marszałek Sejmu RP nie poprze inicjatywy przyznania pokojowego Nobla Donaldowi Trumpowi.

Lider Lewicy powiedział podczas konferencji prasowej, że Donald Trump destabilizuje sytuację w Unii Europejskiej,ONZ i WHO, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną.

Marszałek Sejmu wspomniał również o błednym interpretowaniu historii, łamaniu prawa międzynarodowego czy instrumentalnym traktowaniu innych terytoriów. Dodał, że właśnie z tych przyczyn nie poprze kandydatury Donalda Trumpa do pokojowego Nobla.

Włodzimierz Czarzasty doczekał się odpowiedzi od ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

- Z natychmiastową skutecznością nie będziemy prowadzić dalszych kontaktów, interakcji ani komunikacji z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieprowokowane zniewagi skierowane przeciwko Prezydentowi Trumpowi uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych stosunków z Premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który uczynił tak wiele dla Polski i narodu polskiego - poinformował Tom Rose.

Trump rozpętał burzę, teraz padła odpowiedź. Bokserka w akcji. "Nie jestem trans"

USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. Marcin Możdżonek komentuje

Na polskim "X" od razu wybuchła wielka polityczna burza, a skomentować sprawę postanowiło wielu polityków. Zerwanie relacji USA z Włodzimierzem Czarzastym od razu stało się gorącym tematem.

Wśród osób, które zabrały głos, znalazł się Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, a obecnie polityk Konfederacji. Postanowił on wbić szpilę Włodzimierzowi Czarzastemu.

- Gratulujemy drugiej osobie w państwie sukcesu dyplomatycznego. - napisał ironicznie Możdżonek.

Od całej sprawy szybko odniósł się sam zainteresowany, czyli Włodzimierz Czarzasty.

Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach.
Włodzimierz Czarzasty

Zobacz również:

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
MMA

Piotr Korczarowski uderza w Tuska i Kaczyńskiego. "Propaganda i podjudzanie"

Patryk Górski
Patryk Górski
Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w kurtce skórzanej oraz koszuli w kratę patrzy przed siebie, tło rozmyte z gałęziami drzew.
Marcin MożdżonekArtur Szczepanski/REPORTERReporter
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi przy mikrofonie podczas wystąpienia na świeżym powietrzu, w tle rozmyte jesienne liście.
Marcin MożdżonekArtur Szczepanski/REPORTEREast News
Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald TrumpANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP
Ataki w meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja