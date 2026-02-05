W ostatnim czasie Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jako Marszałek Sejmu RP nie poprze inicjatywy przyznania pokojowego Nobla Donaldowi Trumpowi.

Lider Lewicy powiedział podczas konferencji prasowej, że Donald Trump destabilizuje sytuację w Unii Europejskiej,ONZ i WHO, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną.

Marszałek Sejmu wspomniał również o błednym interpretowaniu historii, łamaniu prawa międzynarodowego czy instrumentalnym traktowaniu innych terytoriów. Dodał, że właśnie z tych przyczyn nie poprze kandydatury Donalda Trumpa do pokojowego Nobla.

Włodzimierz Czarzasty doczekał się odpowiedzi od ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

- Z natychmiastową skutecznością nie będziemy prowadzić dalszych kontaktów, interakcji ani komunikacji z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieprowokowane zniewagi skierowane przeciwko Prezydentowi Trumpowi uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych stosunków z Premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który uczynił tak wiele dla Polski i narodu polskiego - poinformował Tom Rose.

USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. Marcin Możdżonek komentuje

Na polskim "X" od razu wybuchła wielka polityczna burza, a skomentować sprawę postanowiło wielu polityków. Zerwanie relacji USA z Włodzimierzem Czarzastym od razu stało się gorącym tematem.

Wśród osób, które zabrały głos, znalazł się Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski w siatkówce, a obecnie polityk Konfederacji. Postanowił on wbić szpilę Włodzimierzowi Czarzastemu.

- Gratulujemy drugiej osobie w państwie sukcesu dyplomatycznego. - napisał ironicznie Możdżonek.

Od całej sprawy szybko odniósł się sam zainteresowany, czyli Włodzimierz Czarzasty.

Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach.

