Ostra reakcja Różalskiego po decyzji Nawrockiego. Zwrócił się do prezydenta
Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wywołała ogromne poruszenie w ukraińskich, ale i polskich mediach społecznościowych. Część ludzi uważa, że prezydent Polski postąpił słusznie, inni go piętnują i zarzucają mu niszczenie relacji między obydwoma krajami. W końcu do debaty na ten temat dołączył Marcin "Różal" Różalski. Z ust legendy KSW padły naprawdę wymowne słowa.
Kilka tygodni temu zrobiło się naprawdę gorąco wokół Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent nieoczekiwanie nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy miano "Bohaterów UPA". Tych samych, którzy w Polsce powszechnie uznawani są za odpowiedzialnych za ludobójstwo na ludności polskiej na Wołyniu.
Decyzja bardzo szybko spotkała się z krytyką Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, a prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego - najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. I jak powiedział, tak zrobił.
- Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - ogłosił Nawrocki w piątek 19 czerwca.
Różalski grzmi ws. orderu Zełenskiego. Nagle zwrócił się do Nawrockiego
Oświadczenie Nawrockiego nie mogło przejść bez echa. Praktycznie natychmiast po informacji o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu z orderów Rzeczypospolitej Polskiej zaczęło rezygnować mnóstwo ukraińskich polityków, a burza trwała także w sieci.
Część polsko-ukraińskiej społeczności internetowej krytykowała prezydenta naszego kraju, zarzucając mu niszczenie przyjaznych stosunków między państwami. Inni dostrzegali natomiast w jego ruchu szacunek do polskiej historii. Na wymowny głos w tej kwestii zdecydował się w końcu Marcin "Różal" Różalski. Były zawodnik KSW nie gryzł się w język, zwrócił się do krytyków decyzji, a później z jego ust bezpośrednio padły także słowa w kierunku Nawrockiego.
- Zamiast tego, by ta decyzja połączyła Polaków, że prezydent poszedł w kierunku historii, w kierunku tego, abyśmy nie zapomnieli nigdy, abyśmy nie odpuścili tego, tych rzezi na dzieciach, na kobietach, na starcach. To im to nie pasuje, bo to zaogni wizerunek i stosunki polsko-ukraińskie. Jakie stosunki? Ukraińcy mają tutaj w Polsce wszystko. Mają pieniądze, mają służbę zdrowia, są traktowani lepiej niż Polacy i tak dalej. Co jeszcze mamy im zrobić - powiedział Różalski w nagraniu opublikowanym na Instagramie.
- Bardzo dobrze, panie Karolu, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, uczyniłeś - krótko spuentował decyzję Nawrockiego.