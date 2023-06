W piątkowy poranek lubelska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu Rosjanina podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Podejrzany został zatrzymany na terenie województwa śląskiego, gdzie miał żyć na co dzień, jednocześnie będąc zawodnikiem jednego z I-ligowych klubów sportowych. Władze nie podają konkretnie jego, nawet skróconych, personaliów. On sam usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 § 1 kk, za które łącznie grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Rosyjski sportowiec zatrzymany za szpiegostwo. Władze Rosji żądają wyjaśnień

W mediach, także rosyjskich, pojawiły się pierwsze doniesienia co do dokładnych danych zatrzymanego, wciąż jednak nie zostały one oficjalnie potwierdzone przez żaden z podmiotów, gdzie rzekomo miał występować potencjalny szpieg, dlatego też nie decydujemy się, by podawać je dalej. Faktem jednak jest, że osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami w rosyjskim rządzie gorąco komentują całą sprawę, na czele z rzecznikiem Władimira Putina, Dmitrijem Pieskowem.