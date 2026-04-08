Ostra reakcja na spotkanie Nawrockiego z Pudzianowskim. "Bez żartów"

Spotkanie Karola Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim wywołało ogromne poruszenie w całym kraju i błyskawicznie stało się jednym z najgorętszych tematów w przestrzeni publicznej. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem nie tylko w świecie sportu, ale również polityki i mediów. Od komentarza nie powstrzymali się między innymi Radosław Sikorski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Roberto Soldić, Marianna Schreiber oraz Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, którzy na różne sposoby odnieśli się do całej sytuacji, często prezentując skrajnie odmienne opinie.

Marcin Najman o sytuacji na świecie. Nagle wspomniał o spotkaniu Karola Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim

Swoje trzy grosze wtrącił także Marcin Najman, który od długiego już czasu w mediach społecznościowych dzieli się swoimi przemyśleniami nie tylko na tematy sportowe, ale również polityczne. "Cesarz" postanowił tym razem spojrzeć szerzej na otaczającą rzeczywistość. Najpierw odniósł się do obecnej sytuacji na świecie, wskazując na liczne napięcia i konflikty, w tym między innymi na wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Dopiero w dalszej części swojej wypowiedzi nawiązał do głośnego spotkania Nawrockiego z Pudzianowskim. I wbił szpileczkę polskiemu prezydentowi.

"Niestety już niemal nikt z żyjących nie pamięta II wojny światowej. To powoduje, że na przestrzeni lat wyrośli nam kolejni szaleńcy porywający ogłupione tłumy. Orban do usług Putina, Netanjahu używający głodu jako broni, Hamas porywający ludność cywilną oraz człowiek, który wykorzystuje swoją dwubiegunowość do rozgrywania całego świata. O Putinie od lat mordującym ludzi już nie wspomnę. Tymczasem nasz Prezydent wrzuca relacje jak wyciska sztangę na ławeczce. Powiem to bez żartów. Chyba odrobinę lepiej bym tę zaszczytną funkcję sprawował. Świat zmierza w złym kierunku. Jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy w Polsce, która jest w Unii Europejskiej" - napisał Najman na swoim profilu na platformie X.

Karol Nawrocki

Mariusz Pudzianowski

Marcin Najman

