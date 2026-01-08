Ostatecznie potwierdzają się doniesienia ws. Nawrockiego. To już oficjalne

Już wszystko jasne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spełni przedwyborczą obietnicę sprzed roku i pojawi się na XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydała kancelaria głowy państwa.

"10 stycznia 2026 roku (sobota) na Jasnej Górze w Częstochowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem 'Ciebie Boga Wysławiamy'" - przekazano.

Przedstawiono program prasowy wydarzenia i rozwiano w nim wszelkie wątpliwości. Wiadomo, jak będzie wyglądała wizyta Karola Nawrockiego w Częstochowie. Część oficjalna rozpocznie się w samo południe.

Tak będzie wyglądała wizyta prezydenta na Jasnej Górze. Nie tylko msza święta

Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę oficjalnie rozpocznie się uroczystą mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Początek ceremonii o godzinie 12.00. Z kolei na 15.15 zaplanowano spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami (Szczyt Jasnogórski). Przewidywane jest wystąpienie prezydenta RP.

To nie pierwszy raz, gdy Nawrocki będzie uczestniczył w wydarzeniu gromadzącym piłkarskich fanów z całej Polski. W Częstochowie pojawił się już wcześniej, w tym w zeszłym roku, jeszcze jako kandydat na urząd. W trakcie przemowy mówił o tym, jak kibice także zwaśnionych klubów "za sprawą duchowego czaru Jasnej Góry łączą się ze sobą w myśleniu o Polsce, o panu Bogu, o swojej duchowości".

Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny

Po mszy odbyło się spotkanie z wówczas jeszcze prezesem IPN. Media relacjonowały, że w momencie, w którym Karol Nawrocki wchodził na mównicę, pojawiły się okrzyki o walce z "czerwoną hołotą". Po wszystkim polityk był pytany, dlaczego nie zareagował na te hasła. Odpowiedział jasno. Ocenił, że niektórzy dziennikarze "chcą cenzurować polityków, ludzi, którzy funkcjonują w opinii publicznej i życiu politycznym", lecz nie ma na to jego zgody.

"Chcecie już dzisiaj cenzurować X [platformę społecznościową - przyp. red.], zamykać telewizje komercyjne i jeszcze zachciało wam się cenzurować hasła na stadionach. To za dużo. Kibice są także obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykać" - mówił.

Jak obiecał, tak robi. Udział w pielgrzymce to zresztą niejedyny przejaw jego przychylności dla środowiska kibiców. Już jako prezydent gościł na kilku meczach, w tym na spotkaniu jego ukochanej Lechii Gdańsk. Przypadkiem nie jest też fakt, że na stanowisko prezydenckiego kapelana powołał salezjanina Jarosława Wąsowicza. To ksiądz mocno związany ze światem piłkarskich fanów, autor książki "Biało-zielona 'Solidarność': o fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989". Od lat współorganizuje też Pielgrzymkę Kibiców.

W ostatniej rozmowie z Danielem Nawrockim ksiądz Wąsowicz przekonywał, że także kampanijne wsparcie kibiców pomogło Karolowi Nawrockiemu wygrać wybory. "Tata by miał ciężko, żeby wygrać wybory bez zaplecza zwykłych ludzi, którzy modlili się, którzy na stadionach wywieszali transparenty 'Byle nie Trzaskowski'. Warto to sobie dzisiaj przypominać" - mówił.

Wspominał również sierpniową wizytę prezydenta na meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin. "Dla mnie też to był wzruszający moment, ale w ogóle historyczna chwila, że głowa ważnego państwa weszła na młyn, gdzie jest doping na całego, i wszyscy krzyczą: 'Karol Nawrocki!'. Bo on jest jednym z nas i wiem, że o tym nie zapomni. To jest środowisko, które kształtowało go w imię tych zasad, które są w życiu przydatne" - podsumowywał.

