"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Z edycji na edycję show cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko ze strony widzów, ale również potencjalnych uczestników. W wiosennej odsłonie programu na parkiecie nie zabrakło znanych osobistości, w tym także osób doskonale znanych w środowisku sportowym. O Kryształową Kulę walczyli bowiem Sebastian Fabijański, Gamou Fall oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk, a więc postacie ze świata polskich freak fightów.

Pierwszy z wyżej wymienionych w 2023 roku stoczył dwie walki na galach organizowanych przez FAME MMA, trzy lata wcześniej debiut w oktagonie zaliczył Fall, który w klatce miał okazję reprezentować się tylko raz, również jako zawodnik FAME MMA. "Natsu" natomiast w porównaniu do kolegów walczyła na galach High League i na swoim koncie ma jeden triumf i dwie porażki.

Gamou Fall zwycięża wiosenną edycję "Tańca z Gwiazdami"

Natalia Karczmarczyk, która o Kryształową Kulę walczyła u boku Wojciecha Kuciny, odpadła już w początkowej fazie rywalizacji. Fabijański i Fall dotarli aż do finału, a w niedzielę 10 maja zaprezentowali swoje ostatnie choreografie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Obaj panowie swoimi występami poruszyli zarówno jury, jak i zasiadających na widowni gości, a o końcowe trofeum walczyli z mocnymi rywalkami - w finale znalazły się także Magdalena Boczarska i Paulina Gałązka.

Na krótko przed godziną 23:00 poznaliśmy wyniki 31. edycji tanecznego show. Jury przyznali wszystkim uczestnikom identyczną punktację, dlatego też o tym, do kogo trafi Kryształowa Kula, decydowali widzowie. Ci najwięcej głosów oddali na Gamou Falla. Po ogłoszeniu wyników aktor, model i zawodnik MMA nie krył zaskoczenia i nie mógł skleić ani jednego zdania. Na pomoc przyszła mu jego taneczna partnerka, Hanna Żudziewicz.

Po kilku minutach Fall ogłosił, że pozbierał myśli. Wówczas chwycił za mikrofon i rozpoczął swoją poruszającą przemowę. "Naprawdę to była edycja, w której było niesamowicie wielu wspaniałych ludzi. Dziękuję wam wszystkim za to, że mogłem spędzać czas z wami, że mogłem uczyć się od was wielu wspaniałych rzeczy. Naprawdę jesteście pięknymi ludźmi" - wyznał na starcie.

34-latek przyznał, że występ w "Tańcu z Gwiazdami" pozwolił mu zaprezentował się z zupełnie innej, nieznanej dotąd strony. "Chciałbym podziękować przede wszystkim za szansę, (...) wszystkim ludziom, dzięki którym mogłem przyjść tutaj, pokazać siebie, jakim jestem. Nie na deskach teatru, nie w serialu. Daliście mi platformę do tego, żebym dał poznać się wam i bałem się na początku, ale dzisiaj, stojąc tutaj, jestem pewien, że opłaca się być zawsze sobą od początku do końca" - ogłosił.

