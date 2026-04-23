Przez ostatnich lat media mocno rozpisywały się na temat Jakuba Rzeźniczaka. I to wcale nie w kontekście jego sportowych osiągnięć, a w kontekście jego "burzliwego" życia poza boiskiem - licznych miłosnych perypetii, publicznych sporów z byłymi partnerkami i medialnych konfliktów. Życie piłkarza i freak fightera uległo jednak zmianie, gdy pojawiła się w nim obecna żona - Paulina Rzeźniczak. Dziś 39-latek stroni od konfliktów, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami u boku ukochanej i ich córki Antoniny.

Jakub Rzeźniczak ujawnia nt. rodziny. "Nie mam kontaktu z rodzicami"

Teraz były reprezentant Polski w piłce nożnej zdecydował się na zaskakujące wyznanie dotyczące swojego życia rodzinnego. Jak ujawnił za pośrednictwem mediów społecznościowych, w ostatnim czasie skontaktowała się z nim kobieta, która przedstawiła się jako... jego przyrodnia siostra. Przy okazji wyznała, że ich ojciec miał w 2010 roku odebrać sobie życie. Cała ta sytuacja skłoniła Rzeźniczaka do głębszej refleksji.

"W wieku 30 lat twoi rodzice kłócą się i mama mówi Ci przez telefon, że "twój tata to nie twój tata", by zrobić mu na złość. W wieku 39 lat pisze do ciebie kobieta, że jest twoja siostrą, a twój ojciec w 2010 roku się powiesił... I wiecie co? Życie toczy się dalej. Mam piękną rodzinę, liczy się to, co jest teraz. Nadal jestem wdzięczny za to, co mam. Jestem szczęśliwy" - napisał na swoim profilu na Instagramie.

Pod wpisem piłkarza i freak fightera od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z internautek przyznała, że gdyby ona sama miała taką matkę, nie chciałaby utrzymywać z nią kontaktu. Rzeźniczak błyskawicznie zdecydował się odpowiedzieć na tę wiadomość. "W maju miną dwa lata, jak nie mam kontaktu z rodzicami. Powód jest jednak inny niż to, o czym napisałem. Bo to, co jest tutaj opisane, to kawałek historii…" - podkreślił dając przy okazji do zrozumienia, że jego kontakty relacje z rodzicami od wielu już lat pozostają mocno skomplikowane.

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

