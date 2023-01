Osobiste wyznanie Magdy Linette. "Doprowadzałam dzieci do płaczu"

Magda Linette z przytupem rozpoczęła nowy rok! Przed rozpoczęciem Australian Open nie była typowana w gronie głównych faworytek. Polscy kibice największe nadzieje wiązali z Igą Świątek , która pożegnała się turniejem na IV rundzie. Poznanianka dotarła za to aż do półfinału. Jej rywalką była Aryna Sabalenka . Mimo przegranego meczu ze zwyciężczynią AO, 30-latka może być z siebie dumna. Kibice byli zachwyceni jej grą.

Magda Linette zrobiła wielkie show w Australian Open. Teraz wyznała, ile kosztował ją sukces

"Mam przeczucie, że ja i mój zespół jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę, co się wydarzyło (...) Dla nas to jeszcze sen. Mój trener żartuje, że ma wrażenie, że za chwilę się obudzi z tego pięknego snu i okaże się, że to wszystko nieprawda"- powiedziała 30-latka.