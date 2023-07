Osobiste wyznanie gwiazdy tenisa. "Nie mam przyjaciół na korcie"

Popularna tenisistka nie zamierzała owijać w bawełnę w sprawie swoich rywalek

Zawodniczka zdradziła również, że jej przyjaciele nie są związani ze środowiskiem tenisa. W wolnym czasie spotyka się z artystami i spędza dużo czasu w muzeach. Dzięki temu może zapomnieć o swoich obowiązkach i zająć głowę czymś innym. "Kiedy kończę trening, to zazwyczaj wychodzę gdzieś ze znajomymi. Rozmawiamy o innych rzeczach, jakiś naszych projektach . Podoba mi się to" - dodała.

Gwiazda tenisa jest dla wielu tenisową ikoną mody. Kobieta gra na kortach w kreacjach zaprojektowanych i uszytych przez jej mamę. "Wszystkie stroje, które mam na sobie, wyszły spod jej ręki. To nie tylko ubrania do gry w tenisa. Można w nim uprawiać sport, a nawet wyjść wieczorem. Są inne, bardziej kobiece niż to, co da się zazwyczaj kupić w sklepie" - tłumaczyła.