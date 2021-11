Przed rozpatrzeniem wniosku o warunkowe zwolnienie, w ramach procesu sprawiedliwości naprawczej, Pistorius ma się spotkać z rodziną Steenkamp, co będzie okazją dla stron do "pojednania i przeproszenia" - poinformowały w poniedziałek południowoafrykańskie władze więzienne.

W oświadczeniu podkreślono, że przed podjęciem decyzji o ewentualnym zwolnieniu warunkowym "sprawca musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny". Prawniczka rodziców zamordowanej przekazała, że June i Barry Steenkamp wyrazili chęć wzięcia udziału w procesie dialogu między sprawcą i ofiarami.

W nocy z 13 na 14 lutego 2013 r. sportowiec zastrzelił partnerkę w swoim domu w Pretorii. Kobieta zginęła w toalecie, po tym jak Pistorius oddał cztery strzały przez zamknięte drzwi. Utrzymywał on, że to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, gdyż wziął ją za włamywacza.

Oscar Pistorius został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci Reevy Steenkamp

Pod koniec 2014 roku Pistorius został skazany przez sąd pierwszej instancji na pięć lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Po apelacji prokuratury, sąd wyższej instancji zmienił kwalifikację czynu na morderstwo i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Za morderstwo skazano go najpierw na sześć lat więzienia, później wyrok podwyższono do 13 lat i pięciu miesięcy.

W RPA minimalna kara za morderstwo to 15 lat, ale sąd odliczył Pistoriusowi okres, który już spędził za kratami. O zwolnienie warunkowe mogą ubiegać się osoby, które odbyły połowę kary, w wypadku sportowca ten termin minął w lipcu.

Pistorius jest utytułowanym lekkoatletą, który zdobył m.in. sześć złotych medali na igrzyskach paraolimpijskich. Jako pierwszy sportowiec z niepełnosprawnością, w wieku 11 miesięcy amputowano mu obie nogi, startował również na igrzyskach olimpijskich, rywalizując w sztafecie 4 x 400 metrów.