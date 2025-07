Brytyjski wielkoszlemowy turniej, znany pod nazwą Wimbledonu , funkcjonuje już od 1877 roku. To blisko 150 lat sportowej tradycji, zamkniętej w obrębie jednego, niezwykle szczególnego miejsca. Przez ten czas trawiaste korty przyniosły kibicom setki, jeśli nie tysiące różnorodnych wydarzeń, które na zawsze zapisały się w annałach historii tenisa.

W tym roku oczy Polaków są szczególnie zwrócone właśnie w kierunku tej części sezonu. Powodem są poczynania Igi Świątek , która przez większą 2025 roku prezentowała się, delikat mówiąc, niezadowalająco. Szczególnie poniżej oczekiwań raszynianka spisała się w teoretycznie ulubionym fragmencie turniejowego kalendarza, w którym znajdują się turnieje: WTA Madryt, WTA Rzym oraz Roland Garros. Zupełnie inne oblicze Świątek możemy natomiast podziwiać w ramach tegorocznego Wimbledonu. Turniej ten nigdy nie był mocną stroną Polki, a mimo to 9 lipca Świątek pokonała ona Ludmiłę Samsonową, meldując się w półfinale imprezy, co dotychczas jest jej najwyższym seniorskim osiągnięciem w karierze .

Tak Wimbledon dba o środowisko. Wykorzystują do tego sfatygowane piłki

Choć główne skrzypce podczas Wimbledonu grają oczywiście emocje sportowe, to nie można zapominać o dodatkowych aspektach, które czynią ten wielkoszlemowy turniej wyjątkowym. Do takowych należy między innymi dość interesujący sposób utylizacji piłek, które po tygodniach zmagań stają się w dużej mierze niezdatne do dalszego użytku.