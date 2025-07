Organizatorzy Wimbledonu zaskoczyli Sabalenkę. Wyjątkowy prezent

Na początku lipca Londyn stał się światową stolicą tenisa. Co roku czołowi tenisiści przyjeżdżają do jednej z dzielnic tego miasta, aby walczyć o wielkoszlemowe trofea. Wimbledon uznawany jest za jedną z najbardziej prestiżowym imprez tenisowych. Nikogo nie może to jednak dziwić - jego tradycje sięgają bowiem drugiej połowy XIX wieku i praktykowane są do dnia dzisiejszego.