Opublikowała zdjęcie ze Stochem i oświadcza: To koniec. Po 15 latach

"Oficjalny Funklub Kamila Stocha Proszowice zakończył swoją działalność. Co teraz? Teraz idzie nowe" - obwieszcza dziennikarka Kamila Bik, publikując zdjęcie z od niedawna emerytowanym skoczkiem narciarskim.

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Wieści o finalizacji projektu potwierdzono w oficjalnym oświadczeniu. "Po 15 latach wspaniałej wspólnej podróży - pełnej niezapomnianych chwil, emocji, spotkań i wyjazdów - nadszedł moment, by zamknąć ten rozdział naszej historii" - czytamy we wstępie.

Fanklub Stocha zakończył działalność. Ale idzie nowe

Ludzie związani z prowadzeniem fanklubu Stocha dziękują wszystkim, którzy "przez te wszystkie lata byli częścią tej wyjątkowej społeczności", zapewniając, że wspólnie przeżyte chwile zostaną w pamięci na zawsze.

Przy okazji potwierdzają, że teraz czas na zaangażowanie się w inny projekt. "Każdy koniec jest jednocześnie początkiem czegoś nowego. Rozpoczynamy nowy rozdział i z ogromną energią patrzymy w przyszłość! Zapraszamy Was na nasz nowy fanpage - Fan Klub Polskich Skoczków Narciarskich" - czytamy.

Co więcej, pierwszym honorowym członkiem nowego fanklubu został nie kto inny, jak sam Kamil Stoch. "To dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego działania" - opisują aktywiści.

Stawiają przed sobą następne cele. W ramach nowej inicjatywy będą "wspólnie przemierzać świat, dopingować naszych reprezentantów z całych sił, wspierać ich zarówno w chwilach największych sukcesów, jak i wtedy, gdy będzie trudniej".

"Przed nami kolejne wyjazdy, nowe skocznie, tysiące kilometrów, niezapomniane emocje, wspólne spotkania i następne rozdziały historii, które dopiero napiszemy. Wierzymy, że razem nadal będziemy tworzyć wyjątkową społeczność ludzi połączonych jedną pasją i miłością do skoków narciarskich" - podsumowano.

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Nie będzie benefisu Kamila Stocha. Sam wyjaśnił, dlaczego

Jeszcze przed rozpoczęciem minionego już sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Kamil Stoch publicznie ogłosił, że w marcu 2026 - konkursem w Planicy - zakończy bogatą w sukcesy sportową karierę.

Tak też się stało. Sygnał to finałowego startu dała mu Ewa Bilan-Stoch, która gościnnie pojawiła się w trenerskim gnieździe i symbolicznie machnęła mężowi chorągiewką.

Co ciekawe, sam skoczek tego nie zauważył. "Na górze o tym nie wiedziałem, bo chciałem oddać jak najlepszy skok. Zwróciłem uwagę tylko na samą flagę. Potem wyhamowałem, patrzę na telebim na powtórki i myślę sobie: Ewa? Ona jest na górze?!" - mówił później w TVP Sport.

To jest symboliczne, że żona dała mi sygnał do ostatniego skoku po to, żebym wrócił do domu, do niej. Cieszę się, że jestem już wolny

Chwali i ceni sobie życie już bez zgrupowań, treningów, przygotowań. I to do tego stopnia, że zrezygnował z organizacji swoistego benefisu z konkursem skoków. Dlaczego? Po prostu nie jest gotowy fizycznie, by wziąć w czymś takim udział.

"Nigdy dla mnie nie było półśrodków i obawiam się, że gdybym teraz zapiął narty i poszedł skakać, mogłoby się to skończyć różnie. Dlatego postanowiłem, że nie będzie innego zakończenia. To, co było w Planicy, było wyjątkowe, było magiczne i dla mnie to był najlepszy możliwy sposób pożegnania się z tym sportem" - podsumował dla Skijumping.pl.





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