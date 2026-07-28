Opublikowała zdjęcie ze Stochem i oświadcza: To koniec. Po 15 latach
Po 15 latach działalność kończy fanklub Kamila Stocha. Informację tę przekazuje jedna z dziennikarek i potwierdzają sami założyciele fanklubu. Z tej okazji odbyło się spotkanie z emerytowanym już skoczkiem, a zdjęcia trafiły do sieci. Przy okazji wyjaśniono, co dalej. Okazuje się bowiem, że historia będzie miała pewną kontynuację.
"Oficjalny Funklub Kamila Stocha Proszowice zakończył swoją działalność. Co teraz? Teraz idzie nowe" - obwieszcza dziennikarka Kamila Bik, publikując zdjęcie z od niedawna emerytowanym skoczkiem narciarskim.
Wieści o finalizacji projektu potwierdzono w oficjalnym oświadczeniu. "Po 15 latach wspaniałej wspólnej podróży - pełnej niezapomnianych chwil, emocji, spotkań i wyjazdów - nadszedł moment, by zamknąć ten rozdział naszej historii" - czytamy we wstępie.
Fanklub Stocha zakończył działalność. Ale idzie nowe
Ludzie związani z prowadzeniem fanklubu Stocha dziękują wszystkim, którzy "przez te wszystkie lata byli częścią tej wyjątkowej społeczności", zapewniając, że wspólnie przeżyte chwile zostaną w pamięci na zawsze.
Przy okazji potwierdzają, że teraz czas na zaangażowanie się w inny projekt. "Każdy koniec jest jednocześnie początkiem czegoś nowego. Rozpoczynamy nowy rozdział i z ogromną energią patrzymy w przyszłość! Zapraszamy Was na nasz nowy fanpage - Fan Klub Polskich Skoczków Narciarskich" - czytamy.
Co więcej, pierwszym honorowym członkiem nowego fanklubu został nie kto inny, jak sam Kamil Stoch. "To dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego działania" - opisują aktywiści.
Stawiają przed sobą następne cele. W ramach nowej inicjatywy będą "wspólnie przemierzać świat, dopingować naszych reprezentantów z całych sił, wspierać ich zarówno w chwilach największych sukcesów, jak i wtedy, gdy będzie trudniej".
"Przed nami kolejne wyjazdy, nowe skocznie, tysiące kilometrów, niezapomniane emocje, wspólne spotkania i następne rozdziały historii, które dopiero napiszemy. Wierzymy, że razem nadal będziemy tworzyć wyjątkową społeczność ludzi połączonych jedną pasją i miłością do skoków narciarskich" - podsumowano.
Nie będzie benefisu Kamila Stocha. Sam wyjaśnił, dlaczego
Jeszcze przed rozpoczęciem minionego już sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich Kamil Stoch publicznie ogłosił, że w marcu 2026 - konkursem w Planicy - zakończy bogatą w sukcesy sportową karierę.
Tak też się stało. Sygnał to finałowego startu dała mu Ewa Bilan-Stoch, która gościnnie pojawiła się w trenerskim gnieździe i symbolicznie machnęła mężowi chorągiewką.
Co ciekawe, sam skoczek tego nie zauważył. "Na górze o tym nie wiedziałem, bo chciałem oddać jak najlepszy skok. Zwróciłem uwagę tylko na samą flagę. Potem wyhamowałem, patrzę na telebim na powtórki i myślę sobie: Ewa? Ona jest na górze?!" - mówił później w TVP Sport.
To jest symboliczne, że żona dała mi sygnał do ostatniego skoku po to, żebym wrócił do domu, do niej. Cieszę się, że jestem już wolny
Chwali i ceni sobie życie już bez zgrupowań, treningów, przygotowań. I to do tego stopnia, że zrezygnował z organizacji swoistego benefisu z konkursem skoków. Dlaczego? Po prostu nie jest gotowy fizycznie, by wziąć w czymś takim udział.
"Nigdy dla mnie nie było półśrodków i obawiam się, że gdybym teraz zapiął narty i poszedł skakać, mogłoby się to skończyć różnie. Dlatego postanowiłem, że nie będzie innego zakończenia. To, co było w Planicy, było wyjątkowe, było magiczne i dla mnie to był najlepszy możliwy sposób pożegnania się z tym sportem" - podsumował dla Skijumping.pl.