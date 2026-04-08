Ona młodsza od niego o 13 lat. Ich związek do dziś wzbudza kontrowersje

On - były siatkarz z sukcesami i mocnymi opiniami, ona - utalentowana siatkarka, która niedawno wybrała Turcję i tam rozwija swoją karierę. Dzieli ich trzynaście lat, a połączyła miłość i to taka, która musiała oprzeć się fali hejtu. Wszystko przez wiek obojga i przeszłość Bartmana.

Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka zeszli się w 2021 roku

W czerwcu 2021 roku Bartman ogłosił w mediach społecznościowych, że on i Zuzanna Górecka są razem. "Niestety nasze życie prywatne nie jest prywatne, ze względu na liczne plotki i spekulacje krążące od paru tygodni po środowisku siatkarskim, dlatego potwierdzamy naszą relację" - napisał. Tematem szybko zainteresowały się media i czytelnicy. Atmosfera wokół pary stała się bardzo gorąca.

Jak się okazało, wylała się na nich fala hejtu. Do Bartmana pukało jego poprzednie życie - przez parę lat był z Joanną Michalską, z którą w 2015 roku wziął ślub. Para doczekała się syna w 2019 roku. Dwa lata później Bartman był już z Górecką.

"Że ludzie do tej pory nie wiedzą, jak to wszystko się poukładało, a bardzo okrutnie wypowiadają się w kierunku moim i Zbyszka. Osądzano mnie o to, że zabrałam ojca dziecku. Było to dla mnie najgorsze. Zbigniew nieustannie mnie wtedy uspokajał, mówiąc, że ludzie nie widzą, jak jest i że dlatego oceniają w taki, a nie inny sposób" - mówiła Górecka w 2023 roku w rozmowie z TVP Sport.

Bartman jako trener, Górecka jako zawodniczka i to w tym samym klubie

Do ciekawej sytuacji między zakochanymi doszło też w sezonie 2024/2025. W marcu Bartman nagle przejął stery w klubie Góreckiej, ŁKS-ie Commercecon Łódź. Było to o tyle zaskakujące, że Bartman nie miał wcześniej żadnego trenerskiego doświadczenia. Wraz z zespołem z Łodzi zdobył ostatecznie wicemistrzostwo Polski, a po sezonie odszedł z klubu, podobnie jak jego partnerka.

Do dziś ich związek budzi kontrowersje, ale już o wiele mniejsze niż jeszcze przed paroma laty. Górecka, która bała się wcześniej tego, że jej relacja z Bartmanem stanie się publiczna, dziś chętnie wrzuca do sieci zdjęcia ze wspólnych wyjazdów i wypadów. Zdaje się, że wszystko idzie ku dobremu, a być może niebawem Górecka doczeka się też powrotu do reprezentacji Polski.

Zuzanna Górecka / Zbigniew Bartman Łukasz Kalinowski/East News / Przegląd Sportowy YouTube Łukasz Kalinowski/East News / Przegląd Sportowy YouTube East News

Zuzannę Górecką w powrocie na boisko wspiera Zbigniew Bartman Paweł Wodzyński/Mariusz Palczyński Newspix/East News

