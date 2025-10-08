We wtorek (7 października) Władimir Putin obchodził 73. urodziny. Prezydent Rosji otrzymał życzenia m.in. od prezydentów Białorusi, Turcji, Azerbejdżanu czy też premiera Izraela. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej opublikowało zresztą całą listę światowych polityków, którzy życzyli Putinowi wszystkiego dobrego.

Właściciel klubu zszokował świat. Wysłał życzenia Putinowi

Życzenia Putinowi składali także ludzie ze świata sportu. Głównie to byli rosyjscy sportowcy, ale nie tylko. Wszystkich zszokował prezes szwajcarskiego klubu piłkarskiego FC Sion, Christian Constantin.

Wszystkiego najlepszego dla Władimira Putina! Z przyjemnością zaproszę pana prezydenta na narty do kantonu Valais, gdy tylko sytuacja się uspokoi

Constantin podkreślił, że "Rosja jest wspaniałym krajem z niesamowitymi sportowcami". - Mam nadzieję, że uda nam się na nowo odkryć przyjaźń i wzajemny szacunek, które istniały, gdy rosyjscy sportowcy mogli rywalizować w zawodach międzynarodowych - dodał.

Właściciel FC Sion należy do kontrowersyjnych osób. Związany jest on z klubem od 1992 roku, a od 2003 roku jest właścicielem. W trakcie swojego urzędowania zasłynął tym, że szybko tracił cierpliwość do trenerów. Zresztą sam dwukrotnie mianował się tymczasowym szkoleniowcem. Constantin już w przeszłości pokazał, że sympatyzuje z Rosją. Latem jego klub rozegrał sparing z Zenitem Sankt Petersburg, co nie spodobało się miejscowym kibicom.

Iga Świątek- Marie Bouzkova. Skrót. WIDEO © 2025 Associated Press