Omenaa Mensah ogłasza ws. WOŚP i od razu sukces. Przebiła Igę Świątek

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku akcja angażuje tysiące wolontariuszy oraz znane postacie ze świata sportu, kultury i biznesu, a celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej. Emocje wokół WOŚP rosną z dnia na dzień, zwłaszcza za sprawą wyjątkowych aukcji.

Po raz kolejny do akcji dołączyła Iga Świątek, która przekazała na licytację swoją rakietę oraz ręcznik z ubiegłorocznego Wimbledonu. Oferta liderki światowego rankingu tenisa tradycyjnie wzbudziła ogromne zainteresowanie i szybko zaczęła piąć się w górę, potwierdzając, jak wielką sympatią cieszy się sportsmenka wśród kibiców. Przez moment wydawało się, że to właśnie ta aukcja będzie jedną z najdroższych podczas tegorocznego finału.

Omenaa Mensah przebiła Igę Świątek. Wyjątkowa oferta na WOŚP

Teraz jednak wyjątkową ofertę przekazała Omenaa Mensah, a jej licytacja od razu osiągnęła sukces i przekroczyła 200 tys. złotych, wyprzedzając propozycję Igi Świątek. Omenaa Mensah wraz z Rafałem Brzoską po raz kolejny włączyli się w działania WOŚP, tym razem oferując zwycięzcy coś znacznie więcej niż przedmiot - unikalne doświadczenie. Aukcja dotyczy kameralnego spotkania w prywatnej przestrzeni pary, z dala od mediów, kamer i oficjalnej oprawy.

Zwycięzcy licytacji zostaną ugoszczeni dokładnie tak, jak przyjmowani są najbliżsi przyjaciele gospodarzy. Bez sztywnego scenariusza, bez dress code'u i bez presji czasu. W opisie aukcji podkreślono, że będzie to swobodne, nieformalne spotkanie pełne dobrej energii, rozmów i wspólnego spędzania czasu. Na gości czekają m.in. gry planszowe, a o muzyczną atmosferę zadba DJ.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin od startu aukcji zainteresowanie było ogromne, a kwota rosła w zawrotnym tempie. W momencie publikacji tekstu propozycja Omeny Mensah i Rafała Brzoski jest najdroższą licytacją 34. Finału WOŚP (201 250 złotych) Aukcja Igi Świątek jest obecnie trzecia w tym zestawieniu (110 250 złotych), tuż za aukcją Donalda Tuska (110 750 złotych).

Omenaa Mensah Artur Zawadzki East News

. Gałązka AKPA

Iga Świątek Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

PGE Start Lublin - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport