Z początkiem lutego Włochy stały się stolicą światowego sportu. Wszystko dzięki XXV Zimowym Igrzyskom Olimpijskim w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sportowcy walczący o medale olimpijskie we włoskich miastach skupiają się głównie na rywalizacji, jednak czas wolny spędzają w różny sposób.

Utytułowany biegacz narciarski Johannes Klaebo dla przykładu wolne chwile spędza w swoim pokoju hotelowym, gdzie gra na konsoli. Jak sam przyznał, bardzo go to relaksuje i pozwala mu chociaż na chwilę zapomnieć o natłoku obowiązków oraz presji związanej z walką o olimpijskie złoto.

Dość ciekawy sposób na wypełnienie pustki w swoim kalendarzu znalazła z kolei Sophia Kirkby. Amerykańska saneczkarka w mediach społecznościowych ogłosiła, że podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech ma zamiar… randkować.

Sophia Kirkby chce randkować na igrzyskach. Setki ofert od kibiców

24-latka przekazała, że na Zimowe Igrzyska Olimpijskie pojechała przede wszystkim z myślą o sportowej rywalizacji i jak najlepszym wyniku, jednak nie ukrywa, że liczy także na romantyczne przeżycia. W opublikowanym filmiku powiedziała wprost, że jest singielką i chętnie wybierze się na randkę z kimś, kto odważy się do niej napisać. Co więcej, podkreśliła, że wcale nie trzeba być sportowcem, by mieć u niej szansę.

Internet natychmiast oszalał. Kirkby została wręcz zalana lawiną wiadomości i propozycji spotkań. "Mam 600 wiadomości i to jest szalone. Jestem w wiosce olimpijskiej od trzech dni i wielu z was się do mnie odezwało, co bardzo doceniam. Mam wielu kandydatów na randki, za chwilę zacznę wam odpisywać i zobaczymy, kiedy uda nam się umówić" - zdradziła na Instagramie. Dodała również, że swoje miłosne podboje zamierza na bieżąco relacjonować w sieci, czym jeszcze bardziej rozgrzała kibiców.

Reakcje fanów są skrajne. Jedni z humorem kibicują jej nie tylko na torze, ale i w sprawach sercowych, inni z niedowierzaniem zastanawiają się, czy igrzyska to na pewno dobre miejsce na randki.

Głównym celem Amerykanki jest jednak zdobycie pierwszego olimpijskiego medalu. W swojej gablotce 24-latka ma na ten moment "jedynie' medale mistrzostw świata zdobyte w Winterberg i Alternberg.

Sophia Kirkby i Chevonne Forgan Joe Scarnici Getty Images

Chevonne Forgan i Sophia Kirkby Daniel Kopatsch Getty Images

