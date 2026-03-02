Olimpijka pławi się w luksusie. Miliardy na koncie. Bije na głowę nawet Lewandowskiego

Choć na pierwszy rzut oka nazwisko Anny Kasprzyk wzbudzać może w Polaka poczucie bliskości, tak naprawdę niewiele ma ona wspólnego z krajem nad Wisłą. Przyszła na świat w 1989 roku w Niemczech, a jej ojcem jest Dieter Kasprzak. Matką jest natomiast Hanni Toosbuy Kasprzak i to właśnie po niej Anna odziedziczyła Duńskie obywatelstwo.

36-latka zdobyła międzynarodową sławę głównie dzięki swojej działalności sportowej. Przez lata Anna Kasprzak uprawiała bowiem jeździectwo, rywalizując w tej dyscyplinie na arenie międzynarodowej. Jej nazwisko odbiło się szczególnym echem w świecie sportu przy okazji dwóch wielkich imprez - igrzysk olimpijskich z Londynu (2012) oraz kolejnej edycji tej imprezy, która odbyła się w Rio de Janeiro (2016).

W ramach obu przytoczonych wydarzeń Anna Kasprzyk reprezentowała barwy Danii. Jej największym olimpijskim sukcesem było 4. miejsce, osiągnięte w zawodach drużynowych. W zmaganiach indywidualnych jej rekord życiowy stanowi natomiast 14. lokata. W swoim sportowym dorobku Anna Kasprzak posiada między innymi drużynowy srebrny medal mistrzostw Europy (2017) oraz kilka "krążków" w juniorskich zmaganiach.

Anna Kasprzyk w czołówce najbogatszych sportowców świata. Majątek zawdzięcza rodzinie

Paradoksalnie, to nie status zawodowego sportowca przyniósł 36-latce ogromny majątek, który według szacunków wynosi ponad miliard dolarów. Źródłem finansowego sukcesu jest bowiem rozpoznawalna na całym świecie firma obuwnicza.

Dziadek olimpijki, Karl Toosbuy, lata temu założył firmę ECCO. To ona stała się głównym źródłem utrzymania rodziny, a w dalszej perspektywie zaczęła przynosić ogromne dochody. Wspomniana wcześniej Hanni Toosbuy Kasprzak weszła w struktury rodzinnej firmy w wieku 21 lat. Początkowo pracowała w dziale kontroli jakości, lecz w 1997 roku objęła stanowisko prezesa firmy, a w po śmierci ojca stała się właścicielką rodzinnego biznesu.

Jako samodzielna właścicielka Hanni zdecydowała się podzielić firmę między siebie oraz swoje dzieci. Tak oto jej córka Anna oraz syn Andres zostali współwłaścicielami ECCO. Sama sportsmenka jest ponadto członkiem rady nadzorczej spółki. To dzięki statusowi współwłaścicielki rodzinnego biznesu Anna Kasprzak stała się jedną z najbogatszych sportsmenek świata. Swoim statusem majątkowym znacznie przewyższa ona wielu przedstawicieli świata sportu, w tym między innymi najbogatszego sportowca z kraju nad Wisłą. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, którego majątek szacowany na około 200 mln dolarów.

Anna Kasprzak ze srebrnym medalem ME NurPhoto Getty Images

Reprezentacja Danii ze srebrnym medalem ME (2017) NurPhoto Getty Images

Anna Kasprzak Alex Livesey Getty Images

