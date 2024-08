Olimpijczycy tylko wylądowali i już obowiązki. Zaprosił ich Donald Tusk

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dla Polaków zakończyły się w atmosferze skandalu. Szeroko krytykowano związki sportowe - oberwało się przede wszystkim związkowi szermierczemu i kolarskiemu, ale problemów było o wiele więcej, na co wskazywali zarówno komentatorzy, jak i sportowcy.

Donald Tusk spotkał się z olimpijczykami

Do Polski przylecieli już wszyscy polscy olimpijczycy - jako ostatni na boisko trafili siatkarze i Julia Szeremeta. Spora grupa następnie nie wróciła wcale do domów, a pojechała do Kancelarii Premiera. Na osobiste spotkanie zaprosił ich Donald Tusk. Najbliżej premiera usadzono Aleksandrę Mirosław.