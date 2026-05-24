Olbrzymie problemy Łatwoganga. "Przerosła mnie ta cała sytuacja"

Łatwogang tym razem zbiera pieniądze na Maksia - chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Na oficjalnej zbiórce rodzice poinformowali, że potrzebują zebrać 12 mln zł, by rozpocząć terapię "najdroższym lekiem świata". Dla 8-latka to walka o życie.

Łatwogang jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska

Pieniądze do chorego Maksa zaczęły płynąć szerokim strumieniem. Podobnie jak poprzednim razem, do akcji dołączyły firmy i znani i lubiani. Stream Łatwoganga szybko zyskał spore nagłośnienie i na trasie przejazdu z Zakopanego do Gdańska ustawiało się wiele osób zainteresowanych wyczynem influencera.

Wcześniej obiecał on, że jeśli dojedzie do Warszawy i do tego momentu uzbiera 12 mln, to zdecyduje się również na podróż na jednośladzie z powrotem z Gdańska do Zakopanego. Zdaje się jednak, że ten plan się nie ziści.

Łatwogang nie da rady dotrzymać słowa. Przekazał widzom

W pewnym momencie streamer zaczął skarżyć się na problemy zdrowotne. Dokuczały mu problemy z układem pokarmowym - informował, że bardzo szybko się odwadniał i potrzebował trochę czasu, by się ustabilizować.

"Słuchajcie, sytuacja jest taka, że wydaje mi się, patrząc na to, jak się czuję i jak wszystko wygląda, biorąc pod uwagę, że mamy 360 kilometrów, to mam poczucie, że to, by wrócić z Gdańska do Zakopanego na cięższej trasie, będzie niemożliwe dla mnie fizycznie" - przekazał.

"Chcę Wam powiedzieć to teraz, na tym etapie. Na pewno dojadę do Gdańska z Zakopanego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy to jest jakkolwiek dla Was okej? (...) Przerosła mnie ta cała sytuacja, już widzę, że od trzech godzin mam problemy żołądkowe, odwadniam się bardzo silnie" - wyjaśnił Łatwogang. Potem poczuł się jednak lepiej, więc kto wie, co przyniesie kolejny dzień.

Łatwogang Filip Naumienko East News

