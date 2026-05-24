Olbrzymie problemy Łatwoganga. "Przerosła mnie ta cała sytuacja"

Anna Dymarczyk

Łatwogang zorganizował kolejny dobroczynny stream. Tym razem influencer postanowił wybrać rower jako swój środek lokomocji i przejechać na nim z Zakopanego do Gdańska i z powrotem. Wcześniej miał jednak wypełnić jeden warunek. Okazało się jednak, że nawet, jeśli ten zostanie spełniony, to streamer nie dotrzyma danego słowa. Wyjaśnił, co się stało.

Łatwogang ogłosił na streamie, że nie da rady dotrzymać swojej obietnicy

Łatwogang tym razem zbiera pieniądze na Maksia - chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Na oficjalnej zbiórce rodzice poinformowali, że potrzebują zebrać 12 mln zł, by rozpocząć terapię "najdroższym lekiem świata". Dla 8-latka to walka o życie.

Pieniądze do chorego Maksa zaczęły płynąć szerokim strumieniem. Podobnie jak poprzednim razem, do akcji dołączyły firmy i znani i lubiani. Stream Łatwoganga szybko zyskał spore nagłośnienie i na trasie przejazdu z Zakopanego do Gdańska ustawiało się wiele osób zainteresowanych wyczynem influencera.

Wcześniej obiecał on, że jeśli dojedzie do Warszawy i do tego momentu uzbiera 12 mln, to zdecyduje się również na podróż na jednośladzie z powrotem z Gdańska do Zakopanego. Zdaje się jednak, że ten plan się nie ziści.

W pewnym momencie streamer zaczął skarżyć się na problemy zdrowotne. Dokuczały mu problemy z układem pokarmowym - informował, że bardzo szybko się odwadniał i potrzebował trochę czasu, by się ustabilizować.

"Słuchajcie, sytuacja jest taka, że wydaje mi się, patrząc na to, jak się czuję i jak wszystko wygląda, biorąc pod uwagę, że mamy 360 kilometrów, to mam poczucie, że to, by wrócić z Gdańska do Zakopanego na cięższej trasie, będzie niemożliwe dla mnie fizycznie" - przekazał.

"Chcę Wam powiedzieć to teraz, na tym etapie. Na pewno dojadę do Gdańska z Zakopanego. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy to jest jakkolwiek dla Was okej? (...) Przerosła mnie ta cała sytuacja, już widzę, że od trzech godzin mam problemy żołądkowe, odwadniam się bardzo silnie" - wyjaśnił Łatwogang. Potem poczuł się jednak lepiej, więc kto wie, co przyniesie kolejny dzień.

