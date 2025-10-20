Szymona Marciniaka kojarzą kibice piłkarscy na całym świecie. Polak sędziował między innymi finał mundialu czy Ligi Mistrzów. U nas w kraju także dostaje mnóstwo spotkań do prowadzenia. Niestety ostatnie zakończyło się sporym zamieszaniem. Powód? Rzut karny podyktowany w starciu Korony Kielce z Górnikiem Zabrze. Zdaniem wielu ekspertów była to błędna decyzja. 44-latek znalazł się pod sporą presją. I aż dwukrotnie się tłumaczył, najpierw przed kamerami Canal+ Sport, a następnie w Kanale Sportowym.

"Wchodzimy w świat PlayStation (...). W polu karnym, też dzięki komentatorom i ekspertom, co dotknięcie jest rzut karny, to będziemy mieli takie karne jak dzisiaj. Będzie PlayStation. Ale takie są oczekiwania. Slow motion pokazuje, co pokazuje i niestety potem wszyscy pokazują tylko jakieś jedno dotknięcie przeciwnika i zawodnicy się kładą" - przyznał. To nie pierwsza szeroko komentowana decyzja 44-latka. Ta najważniejsza zapadła jednak w momencie, gdy wchodził dopiero w dorosły świat.

Okazuje się, że Szymon Marciniak był dobrze zapowiadającym się kolarzem. W szkolnych czasach jego łupem padło nawet kilka wyścigów, a trenerzy cenili umiejętności początkującego sportowca. Imponował im ponadto hartem ducha. "Jako 12-latek potrafiłem jeździć po 120-150 km dziennie. Upał, deszcz czy mróz, nie miało to znaczenia. Po kilku godzinach na rowerze przy minusowych temperaturach człowiek czuł fizyczny ból, często nie mógł wyjąć stopy z buta" - przyznał podczas jednego ze spotkań z kibicami (cytat za: sport.fakt.pl).

Marciniak musiał zrezygnować z kolarstwa. Wtedy zaczęła się droga na sędziowski szczyt

Kolarska kariera została jednak przerwana w wieku 15 lat. To właśnie wtedy Szymon Marciniak zdecydował o dalszej przyszłości, porzucając dwa kółka na rzecz futbolu. "Bardziej kochał piłkę nożną. To była czysta miłość, piłkę potrafił kopać nawet po katorżniczych treningach na rowerze" - czytamy na łamach "eurosport.tvn24.pl". Na inny scenariusz po cichu liczył ojciec.

Decyzja syna za bardzo mu się nie spodobała. Wolał dla niego kolarstwo, ale co zrobić

Z perspektywy czasu 44-latek nie ma czego żałować. Co prawda nie został piłkarską gwiazdą, ale za to jest obecnie jednym z czołowych arbitrów globu. Niebawem poprowadzi choćby kolejny w sędziowskiej karierze mecz Ligi Mistrzów. Polak wyleci do Anglii na spotkanie Newcastle United - Benfica. I oby tym razem obyło się bez kontrowersji.

