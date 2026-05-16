Ojciec Fornala zapytał syna o wnuki. Po jego odpowiedzi nie wytrzymał

Tomasz Fornal spędził w Turcji siedem miesięcy i potraktował to jako ciekawą przygodę. Udało mu się również zdobyć z Ziraatem wszystkie możliwe krajowe trofea, a teraz liczy jeszcze na to, że dołączy do nich złoto Ligi Mistrzów. Jak sam przyznał, będzie to jednak o wiele trudniejsze zadanie.

Tomasz Fornal nagrał ostatniego vloga z Turcji

To już koniec przygody Tomasza Fornala w Turcji. Sezon ligowy dobiegł końca, a on sam po rozgrywkach Final Four nie wróci już do Ankary. Jak się okazało, w przeprowadzce postanowił pomóc mu jego tata. Specjalnie przyjechał samochodem z Krakowa, pokonując ponad 2,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę, by przeżyć ze swoim synem ostatnią przygodę w tureckim mieście.

Siatkarz kupił tacie jego ulubione eklerki, ale nie udało mu się zdobyć takich z odpowiednim nadzieniem. Później Marek Fornal przygotował dla syna zupę pomidorową, zdaje się jednak, że ta nie spotkała się ze zbyt dużym uznaniem przyjmującego reprezentacji Polski. W pewnym momencie doszło też do przeprowadzenia małego wywiadu między ojcem a synem. Jeden temat szczególnie podgrzał dyskusję.

Tomasz Fornal zapytany o dzieci. Zaczął się wykręcać

Marek Fornal stanął za kamerą i postanowił zadać synowi kilka pytań. Zaczął od razu z wysokiego "C". "Kiedy będzie wnuczka? Bo dziadek jest już zniecierpliwiony bardzo" - mógł usłyszeć siatkarz. Widać było, że nie czuje się zbyt komfortowo z tym pytaniem, ale odpowiedział.

"Za dziesięć lat" - odparł młodszy Fornal. Ta odpowiedź nie usatysfakcjonowała seniora. "Za dziesięć lat. Ty zwariowałeś? Ja mam sześćdziesiątkę, będę jeździł na wózku z wnusią na spacer i na lody?" - dopytywał tata siatkarza. Ten postanowił zrzucić z siebie nieco odpowiedzialności i zaproponował, by jego tata zapytał o to samo starszego brata przyjmującego, Jana. Temat został później ucięty, ale sytuacja szybko się uspokoiła i wizyta trwała dalej w najlepsze.

