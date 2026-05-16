Ojciec Fornala zapytał syna o wnuki. Po jego odpowiedzi nie wytrzymał

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal po Final Four Ligi Mistrzów nie wróci już do Turcji. Polak pożegnał się już z ligą, w której spędził ostatni sezon, a teraz pokazał, jak wyglądała jego ponowna przeprowadzka do Polski. Do Ankary samochodem przyjechał jego tata i zabrał syna w podróż powrotną. Wcześniej zadał mu kilka pytań. Temat wnuków okazał się być kością niezgody między oboma panami.

Tomasz Fornal i inny siatkarz w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski podczas meczu siatkówki.
Tomasz FornalPiotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal spędził w Turcji siedem miesięcy i potraktował to jako ciekawą przygodę. Udało mu się również zdobyć z Ziraatem wszystkie możliwe krajowe trofea, a teraz liczy jeszcze na to, że dołączy do nich złoto Ligi Mistrzów. Jak sam przyznał, będzie to jednak o wiele trudniejsze zadanie.

Polski zespół zagrał na nosie ekspertom. Teraz powalczy o mistrzostwo Europy

Tomasz Fornal nagrał ostatniego vloga z Turcji

To już koniec przygody Tomasza Fornala w Turcji. Sezon ligowy dobiegł końca, a on sam po rozgrywkach Final Four nie wróci już do Ankary. Jak się okazało, w przeprowadzce postanowił pomóc mu jego tata. Specjalnie przyjechał samochodem z Krakowa, pokonując ponad 2,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę, by przeżyć ze swoim synem ostatnią przygodę w tureckim mieście.

Siatkarz kupił tacie jego ulubione eklerki, ale nie udało mu się zdobyć takich z odpowiednim nadzieniem. Później Marek Fornal przygotował dla syna zupę pomidorową, zdaje się jednak, że ta nie spotkała się ze zbyt dużym uznaniem przyjmującego reprezentacji Polski. W pewnym momencie doszło też do przeprowadzenia małego wywiadu między ojcem a synem. Jeden temat szczególnie podgrzał dyskusję.

Tomasz Fornal zapytany o dzieci. Zaczął się wykręcać

Marek Fornal stanął za kamerą i postanowił zadać synowi kilka pytań. Zaczął od razu z wysokiego "C". "Kiedy będzie wnuczka? Bo dziadek jest już zniecierpliwiony bardzo" - mógł usłyszeć siatkarz. Widać było, że nie czuje się zbyt komfortowo z tym pytaniem, ale odpowiedział.

Wielki talent polskiej siatkówki zmienia kraj, opuszcza USA. Potwierdził krążące plotki

"Za dziesięć lat" - odparł młodszy Fornal. Ta odpowiedź nie usatysfakcjonowała seniora. "Za dziesięć lat. Ty zwariowałeś? Ja mam sześćdziesiątkę, będę jeździł na wózku z wnusią na spacer i na lody?" - dopytywał tata siatkarza. Ten postanowił zrzucić z siebie nieco odpowiedzialności i zaproponował, by jego tata zapytał o to samo starszego brata przyjmującego, Jana. Temat został później ucięty, ale sytuacja szybko się uspokoiła i wizyta trwała dalej w najlepsze.

Zobacz również:

Tomasz Fornal
Siatkówka

Tomasz Fornal niespodziewanie odkrył karty. Nagłe pożegnanie, wydał krótki komunikat

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Zawodnik siatkarski w czerwonym stroju, z widocznym numerem 21, wyraża silne emocje na boisku, stojąc przy siatce, w tle inni gracze oraz rozmyta publiczność.
Tomasz Fornal w reprezentacji PolskiArtur Szczepański/ReporterEast News
Siatkarz w zielonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki, skoncentrowany przed serwisem, na jego koszulce widoczne logotypy sponsorów oraz flaga Polski, rozgrywka odbywa się w hali sportowej z publicznością w tle.
Tomasz FornalVolleyball Worldmateriały prasowe
Katarzyna Wenerska: Gra z najlepszymi drużynami na świecie jest dla nas plusemPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja