Ohydny atak z Rosji na Polaków, a teraz to. Białoruś wkracza do akcji

Tomasz Brożek

Szerokim echem odbił się ostatni ruch UEFA, która ukarała walkowerami drużyny kobiet U-17 z Estonii oraz Litwy. Zawodniczki obu zespołów odmówiły gry z rówieśniczkami z Białorusi. Ta decyzja wywołała reakcję w Rosji. Jeden z przedstawicieli tamtejszego świata futbolu i biznesu przy okazji uderzył w Polaków. Teraz do akcji wkroczyli Białorusini, a dokładniej tamtejsza federacja piłkarska, zabierając głos w tej sprawie.

Godło Polski wyszyte na ciemnym materiale oraz fragment flagi Białorusi wyeksponowany w białym obramowaniu.
Białoruś reaguje na ukaranie swoich rywali. Rosjanin wplątał w wątek PolakówKlaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Kirill KUDRYAVTSEV / AFPAFP

Niespodziewanie głośno zrobiło się ostatnio o eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy kobiet do lat 17. A wszystko za sprawą decyzji UEFA, która ukarała walkowerami reprezentacje Estonii oraz Litwy. Wszystko dlatego, że obie te drużyny odmówiły gry z Białorusią, która trafiła do ich grupy.

Decyzja europejskiej federacji przypadła do gustu Rosjanom. Głos w ich imieniu zabrał znany biznesmen i były prezes Spartaka Moskwa Andriej Czerwiczenko, uderzając przy okazji w Polaków, ale i przedstawicieli innych nacji, sprzeciwiających się zniesieniu zawieszenia, jakie nałożone zostało na reprezentację Rosji po zbrojnej napaści wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

- W zasadzie jest to pozytywny sygnał. Często mówiłem, że nawet jeśli zostanie podjęta decyzja o powrocie naszych klubów, histeria krajów bałtyckich, skandynawskich, Polaków i innych podłych ludzi uniemożliwi nam grę. Dlatego, prawdopodobnie, w FIFA i UEFA są też mądrzy ludzie. Zaczęli już wykorzystywać takie przykłady, żeby otrzeźwić stwierdził Andriej Czerwiczenko, cytowany przez rosyjski portal euro-football.ru.

I dodał: - Jak pamiętacie, zakaz dla naszych reprezentacji zaczął się od protestów Polaków i Szwedów. Po prostu zadeklarowali, że nie chcą grać z Rosją, i to wystarczyło, by ogłosić naszą porażkę. Najwyraźniej było to poza wszelkimi prawami, logiką i rozsądkiem. Czas wszystko uporządkować, bo inaczej okaże się, że poprzez taką histerię można manipulować. To nie są legalne zawody, a zgromadzenie histeryczek.

Sroga kara od UEFA, potem cios w Polaków z Rosji. Jest reakcja Białorusinów

Teraz do akcji wkroczyła także Białoruś, a konkretnie tamtejsza federacja piłkarska. Oficjalne stanowisko w sprawie kary wymierzonej młodzieżowym kadrom Litwy i Estonii przedstawił jej wiceprzewodniczący - Andriej Wasilewicz.

- Decyzja UEFA? Jest bardzo sprawiedliwa. Ale ważne jest, aby pamiętać: chcemy grać i grać ze wszystkimi. I chcemy wyłonić zwycięzcę na boisku piłkarskim, w uczciwej, szczerej i bezkompromisowej grze - zadeklarował członek władz Białoruskiej Federacji Piłki Nożnej.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi naprzeciw siebie w przyjaznej atmosferze, jeden z nich z rozłożonymi rękami jakby zapraszał do uścisku, w tle kilka osób i kolorowe panele wystawowe.
Gianni Infantino i Władimir Putin. Relacje szefa FIFA z prezydentem Rosji zawsze były więcej niż poprawne MIKHAIL KLIMENTYEVAFP
Flaga Federacji Rosyjskiej z herbem i napisem oraz dwóch mężczyzn, z których jeden to znany polityk w garniturze, prowadzący rozmowę.
Rosjanie mimo zawieszenia chcieli zagrać na MŚ 2026. Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir PutinKirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFPAFP
