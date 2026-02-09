Niespodziewanie głośno zrobiło się ostatnio o eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy kobiet do lat 17. A wszystko za sprawą decyzji UEFA, która ukarała walkowerami reprezentacje Estonii oraz Litwy. Wszystko dlatego, że obie te drużyny odmówiły gry z Białorusią, która trafiła do ich grupy.

Decyzja europejskiej federacji przypadła do gustu Rosjanom. Głos w ich imieniu zabrał znany biznesmen i były prezes Spartaka Moskwa Andriej Czerwiczenko, uderzając przy okazji w Polaków, ale i przedstawicieli innych nacji, sprzeciwiających się zniesieniu zawieszenia, jakie nałożone zostało na reprezentację Rosji po zbrojnej napaści wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

- W zasadzie jest to pozytywny sygnał. Często mówiłem, że nawet jeśli zostanie podjęta decyzja o powrocie naszych klubów, histeria krajów bałtyckich, skandynawskich, Polaków i innych podłych ludzi uniemożliwi nam grę. Dlatego, prawdopodobnie, w FIFA i UEFA są też mądrzy ludzie. Zaczęli już wykorzystywać takie przykłady, żeby otrzeźwić stwierdził Andriej Czerwiczenko, cytowany przez rosyjski portal euro-football.ru.

I dodał: - Jak pamiętacie, zakaz dla naszych reprezentacji zaczął się od protestów Polaków i Szwedów. Po prostu zadeklarowali, że nie chcą grać z Rosją, i to wystarczyło, by ogłosić naszą porażkę. Najwyraźniej było to poza wszelkimi prawami, logiką i rozsądkiem. Czas wszystko uporządkować, bo inaczej okaże się, że poprzez taką histerię można manipulować. To nie są legalne zawody, a zgromadzenie histeryczek.

Sroga kara od UEFA, potem cios w Polaków z Rosji. Jest reakcja Białorusinów

Teraz do akcji wkroczyła także Białoruś, a konkretnie tamtejsza federacja piłkarska. Oficjalne stanowisko w sprawie kary wymierzonej młodzieżowym kadrom Litwy i Estonii przedstawił jej wiceprzewodniczący - Andriej Wasilewicz.

- Decyzja UEFA? Jest bardzo sprawiedliwa. Ale ważne jest, aby pamiętać: chcemy grać i grać ze wszystkimi. I chcemy wyłonić zwycięzcę na boisku piłkarskim, w uczciwej, szczerej i bezkompromisowej grze - zadeklarował członek władz Białoruskiej Federacji Piłki Nożnej.

Gianni Infantino i Władimir Putin. Relacje szefa FIFA z prezydentem Rosji zawsze były więcej niż poprawne MIKHAIL KLIMENTYEV AFP

Rosjanie mimo zawieszenia chcieli zagrać na MŚ 2026. Na zdjęciu prezes FIFA Gianni Infantino oraz Władimir Putin Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFP AFP

