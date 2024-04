Ogromny sukces mistrza świata w wyborach. Nie powstrzymał się od komentarza

Za nami wybory samorządowe 2024 , podczas których wybierani byli wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, gminni, powiatowi i sejmików województw. Jak informowaliśmy o tym kilka dni temu, w tegorocznych wyborach czynny udział brało wielu sportowców . Dla jednych była to udana, kandydatura, inni natomiast nie mieli zbyt wielu powodów do radości.

Krzysztof Ignaczak zadowolony po wyborach samorządowych. Podziękował wyborcom za wsparcie

Jednym ze sportowców, którzy w poniedziałek 8 kwietnia mieli powód, aby sięgnąć po szampana, jest Krzysztof Ignaczak . Były już siatkarz uznawany jest za jedną z największych legend Resovii Rzeszów , z którą zdobył aż sześć mistrzostw kraju . To jednak nie wszystko - przez wiele lat był on bowiem kluczowym zawodnikiem siatkarskiej reprezentacji Polski, z którą w 2009 roku sięgnął po mistrzostwo Europy , a pięć lat później został mistrzem świata .

Ignaczak do startu w wyborach namawiany był już w ubiegłym roku. Chciano bowiem, aby wziął on udział w wyborach parlamentarnych. Siatkarz nie zgodził się jednak, tłumacząc, że swoją przygodę z polityką chciałby rozpocząć od działań bardziej lokalnych. Jak obiecał, tak też zrobić. 45-latek w wyborach samorządowych startował z list Trzeciej Drogi z numerem trzecim. Ostatecznie udało mu się pokonać "jedynkę" Małgorzatę Dymek-Armatę, a także "dwójkę" Zbigniewa Micałę. Uzyskał on 6636 głosów i zdobył mandat do sejmiku woj. podkarpackiego.