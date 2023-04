Ogromny sukces Justyny Kowalczyk-Tekieli. Posypały się komentarze

W pewnym momencie reprezentantka naszego kraju powiedziała "stop" i przeszła na sportową emeryturę, by skupić się na życiu prywatnym. We wrześniu 2020 roku kobieta stanęła na ślubnym kobiercu ze wspinaczem i alpinistą Kacprem Tekielim. Kowalczyk od razu zaraziła się miłością ukochanego do wycieczek po górach. W ostatnich latach regularne wybierali się na wspólne wędrówki. Od 2021 roku parze towarzyszy również ich syn Hugo.