Ogromny sukces 19-letniej Polki. O jej wyczynie mówi cały świat

W styczniu tego roku 19-latka pojechała na koło podbiegunowe, gdzie w temperaturze -40 stopni Celsjusza przebiegła dystans 21 kilometrów , a więc półmaraton. Nieco wcześniej Polka zwiedziła Singapur... na rolkach. To jednak nie koniec. W 2023 roku Zoja Skubis wybrała się bowiem do And i relacjonowała w mediach społecznościowych swoją wyprawę na sześciotysięcznik . Po jego zdobyciu młoda Polka była głodna kolejnych sukcesów. Dlatego też w tym roku postawiła przed sobą kolejne, jeszcze bardziej wymagające wyzwanie.

Zoja Skubis najmłodszą Polką, która zdobyła ośmiotysięcznik

W czwartek 25 września Zoja Skubic poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dzień wcześniej zdobyła szczyt Manaslu , a więc ósmą najwyższą górę świata . Przeszła tym samym do historii, zostając najmłodszą Polką, która zdobyła ośmiotysięcznik . "Najmłodsza Polka na 8k! UDAŁO SIĘ! Wczoraj o 05:09 stanęłam na szczycie Manaslu, ósmej, najwyższej góry świata. Za mną cały rok przygotowań, 3 tygodnie siedzenia w BC i 4 dniowy atak szczytowy (...) Pomału wracam do domu, odpocznę chwilę po tym całym armagedonie, a niedługo wracam z kolejnym, fajnym projektem" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.

Miłość do gór w Zoji Skubis zaszczepił jej ojciec. Mężczyzna wielokrotnie wybierał się w niebezpieczne wyprawy i odnosił coraz to większe sukcesy. Niestety, z jednej z takich wypraw nie dane mu już było wrócić. Kiedy jego córka miała 14 lat, stracił on życie podczas wspinaczki na pięciotysięcznik w Rosji. "Pomimo że dane mi było spędzić z tatą tylko 14 lat, zawdzięczam mu bardzo wiele. To od taty otrzymałam pasję, wytrwałość i ogromne pokłady miłości do świata. Mojego taty nie ma już obok, jednak pewna jego część żyje razem ze mną" - przekazała niegdyś Zoja za pośrednictwem mediów społecznościowych.