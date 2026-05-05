Nie jest wcale tajemnicą, że pytania o tematyce sportowej często spędzają sen z powiek nawet tym najbardziej przygotowanym uczestnikom teleturniejów. Choć z pozoru wydają się one banalne, bardzo często bywają podchwytliwe, dotyczą mniej popularnych dyscyplin, bądź pytają o konkretne wydarzenia, rekordy, wyniki lub ciekawostki z życia sportowców.

Tym razem w trudnej sytuacji postawiony został Marcin Helbach z Katowic. Mężczyzna ledwo co wygrał gwarantowane 50 tys. złotych, a na ekranie ujrzał pytanie za 75 tys. złotych, które mocno go zaskoczyło.

Uczestnik "Milionerów" zapytany o plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku. Nagle powiedział to o Aleksandrze Mirosław

"Kto wygrał plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku 2025?" - brzmiało pytanie, do którego dołączono cztery odpowiedzi:

A) Iga Świątek;

B) Ewa Pajor;

C) Klaudia Zwolińska

i D) Aleksandra Mirosław.

Helbach po usłyszeniu pytania oraz możliwych odpowiedzi przyznał, że nie ma pojęcia, która z nich jest prawidłowa. Nagle z jego ust padły dość zaskakujące słowa. "Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że była to ta biegaczka. Widzę jej twarz przed sobą, ale nie widzę jej imienia ani nazwiska" - stwierdził, choć żadna z widniejących na ekranie opcji nie uwzględniała przedstawicielki lekkiej atletyki.

Po chwili namysłu mężczyzna odrzucił dwie pierwsze opcje, gdyż stwierdził, że gdyby Świątek lub Pajor sięgnęły po statuetkę, media znacznie mocniej rozpisywałyby się na temat ich sukcesu.

Ostatecznie Hubert Helbach zdecydował się wskazać Aleksandrę Mirosław, która - jego zdaniem - zajmować miałaby się... bieganiem. Szybko jednak przekonał się, że postawił zarówna na złą dyscyplinę, jak i na złą sportsmenkę. Tytuł Sportowca Roku 2025 we wspomnianym plebiscycie zdobyła bowiem kajakarka górska, Klaudia Zwolińska, a specjalizująca się we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław sukces ten osiągnęła rok wcześniej.

Aleksandra Mirosław AFP

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Iga Świątek SAEED KHAN/AFP East News

DJB: Sieciówka - 04.05.26 [WIDEO] Polsat Box Go POLSAT BOX GO