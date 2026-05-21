Ogromna przemiana wyśmiewanej gwiazdy. Takiej formy nie miała od lat

Środowisko freak fightów często bazuje na kontrowersji i konfliktach między zawodnikami. Podczas gali FAME MMA 30 federacja postanowiła doskonale wpisać się w tę formułę i zakontraktowała do występu w oktagonie Nikolę "Nikitę" Bielę oraz jej byłego partnera Łukasza "Cameraboya" Pawłowskiego. Warto odnotować, że dawni adoratorzy nie walczyli wówczas bezpośrednio ze sobą. Influencerka starła się z nową dziewczyną swojego ex, a on zmierzył się z jej nowym chłopakiem.

Co ciekawe, zarówno "Nikita", jak i "Cameraboy" pokonali swoich... rywali.

W okresie przed galą wiele mówiło się jednak o warunkach fizycznych influencerki. Na oficjalnym ważeniu jej waga wyniosła blisko 70 kg, a część widzów zdecydowała się ją skrytykować za kilka kilogramów nadwagi. W stronę kobiety padały złośliwe komentarze porównujące ją do... wieloryba.

Gwiazda zapowiedziała wielką przemianę. Pierwsze efekty widoczne gołym okiem

Biela nie dała jednak za wygraną swoim hejterom. Zawodniczka postanowiła zmienić swoje nawyki żywieniowe, a także kontynuować szlifowanie formy rozpoczęte w okresie przygotowawczym przed walką w FAME MMA. Efekt jej przemiany jest widoczny na pierwszy rzut oka.

W ostatnim czasie na jednej z transmisji na platformie Kick influencerka podzieliła się swoją wagą, która wyniosła blisko sześć kilogramów mniej niż w marcu. Następnie czujni fani "Nikity" mogli też dostrzec jej aktywność w mediach społecznościowych. Kobieta opublikowała w sieci zdjęcie "przed" i "po", na którym idealnie widać, że pozbyła się kilku niepotrzebnych kilogramów, a jej sylwetka uległa znacznej poprawie. - Wieloryb - krótko podpisała, nawiązując do uszczypliwości internautów.

Niewykluczone, że zrzucenie wspomnianych sześciu kilogramów to dopiero początek dobrej formy, jaką zamierza osiągnąć Biela. Wszelkich postępów i zmian w jej sylwetce należy spodziewać się na oficjalnych kanałach komunikacyjnych influencerki.

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA

