Ogromna przemiana wyśmiewanej gwiazdy. Takiej formy nie miała od lat

Patryk Górski

FAME MMA oprócz dostarczania rozrywki fanom potrafi też znacząco zmienić życie swoich zawodników. Jedną z takich osób jest Nikola "Nikita" Biela, która walczyła na jubileuszowej gali organizacji w marcu. Od wydarzenia minęły blisko dwa miesiące, a kobieta zdaje się pozostawać w treningu. Przeszła niewiarygodną przemianę fizyczną. Jej efektami podzieliła się w mediach społecznościowych.

Nikola „Nikita" Biela w różowym stroju sportowym z napisem FAME i tatuażami pozuje na scenie; selfie w czarnym topie w rogu.
Nikola "Nikita" Biela

Środowisko freak fightów często bazuje na kontrowersji i konfliktach między zawodnikami. Podczas gali FAME MMA 30 federacja postanowiła doskonale wpisać się w tę formułę i zakontraktowała do występu w oktagonie Nikolę "Nikitę" Bielę oraz jej byłego partnera Łukasza "Cameraboya" Pawłowskiego. Warto odnotować, że dawni adoratorzy nie walczyli wówczas bezpośrednio ze sobą. Influencerka starła się z nową dziewczyną swojego ex, a on zmierzył się z jej nowym chłopakiem.

Co ciekawe, zarówno "Nikita", jak i "Cameraboy" pokonali swoich... rywali.

W okresie przed galą wiele mówiło się jednak o warunkach fizycznych influencerki. Na oficjalnym ważeniu jej waga wyniosła blisko 70 kg, a część widzów zdecydowała się ją skrytykować za kilka kilogramów nadwagi. W stronę kobiety padały złośliwe komentarze porównujące ją do... wieloryba.

Biela nie dała jednak za wygraną swoim hejterom. Zawodniczka postanowiła zmienić swoje nawyki żywieniowe, a także kontynuować szlifowanie formy rozpoczęte w okresie przygotowawczym przed walką w FAME MMA. Efekt jej przemiany jest widoczny na pierwszy rzut oka.

W ostatnim czasie na jednej z transmisji na platformie Kick influencerka podzieliła się swoją wagą, która wyniosła blisko sześć kilogramów mniej niż w marcu. Następnie czujni fani "Nikity" mogli też dostrzec jej aktywność w mediach społecznościowych. Kobieta opublikowała w sieci zdjęcie "przed" i "po", na którym idealnie widać, że pozbyła się kilku niepotrzebnych kilogramów, a jej sylwetka uległa znacznej poprawie. - Wieloryb - krótko podpisała, nawiązując do uszczypliwości internautów.

Niewykluczone, że zrzucenie wspomnianych sześciu kilogramów to dopiero początek dobrej formy, jaką zamierza osiągnąć Biela. Wszelkich postępów i zmian w jej sylwetce należy spodziewać się na oficjalnych kanałach komunikacyjnych influencerki.

