Artur Szpilka swoją przygodę z pięściarstwem zaczął w 2001 roku od treningów w Górniku Wieliczka. Rodzice sprzeciwiali się, by uprawiał boks, lecz trener Władysław Ćwierz dostrzegł w nastolatku wielki potencjał. Ostatecznie, po różnych perturbacjach (Szpilka walczył m.in. w grupie chuliganów Wisły Kraków), szkoleniowiec zrobił z niego profesjonalnego zawodnika. "Szpila" stoczył 29 zawodowych walk w ringu, z czego 24 wygrał.

Dziś nadal chce walczyć, lecz nie w wadze ciężkiej, a w mieszanych sztukach walki . Na podobny krok zdecydowała się jego narzeczona. Niebawem Kamila Wybrańczyk stoczy walkę na zasadach MMA z Ewą Brodnicką, byłą mistrzynią Europy i byłą mistrzynią świata federacji WBO w wadze super piórkowej.

Nie będzie to jej pierwszy raz w oktagonie. Od pewnego czasu buduje własną sportową karierę. Mimo to część osób nadal kojarzy ją jedynie z faktu, że związana jest ze "Szpilą". To może być dla niej krzywdzące. Obecnie to kobieta na zupełnie innym etapie życia niż kiedyś. Przeszła ogromną metamorfozę.

Artur Szpilka nie chce boksować, a idzie w górę!

Wielka metamorfoza Kamili Wybrańczyk. Dziś to nie tylko narzeczona Artura Szpilki, ale też zawodniczka MMA i bizneswoman

Gdy w 2011 roku zaczęła spotykać się z Arturem Szpilką, była niepozorną blondynką, jeszcze nieznaną szerszej publice. Swego czasu podzieliła się z internautami fotografią wykonaną na pierwszej randce z ukochanym. Ludzie mieli kłopot, by ją rozpoznać! "Nie do poznania", "Szpilkę poznaję, ale kim jest ta dziewczyna?", "To ty?!" - komentowali z niedowierzaniem.

Dziś jej znakami rozpoznawczymi są włosy zawsze farbowane na czarno i... wysportowana sylwetka. Wybrańczyk poważnie zabrała się do treningów. Ma na koncie trzy walki w FAME MMA. W debiucie wygrała z Luxurią Astaroth, a następnie - w zawodach o pas mistrzowski - przegrała z Martą "Linkimaster" Linkiewicz. Także trzecie starcie zakończyło się porażką "Kamiszki". Musiała uznać wyższość Anny Andrzejewskiej, choć wcale nie było jej to w smak. "Nie zgadzam się z werdyktem" - oświadczyła.

Kamila Wybrańczyk bardzo rozwinęła się zawodowo. I nie chodzi tylko o osiągnięcia sportowe. Narzeczona Szpilki ma własną markę kosmetyczną, sprzedaje też alkohole. Oprócz tego spróbowała również modelingu. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się właśnie fotografie z sesji, na których wyeksponowano tatuaże. Fani są zachwyceni. "Sztos zdjęcia", "Kobieta z wdziękiem i klasą", "Kobieta petarda" - piszą.

Pogromca Artura Szpilki w "raju". Tak trenuje do walki o mistrzostwo świata

Zdjęcie Kamila Wybrańczyk / AKPA

Zdjęcie Kamila Wybrańczyk dziś jest zawodniczką MMA / Jordan Krzemiński / AKPA