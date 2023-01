Wokół Malwiny Smarzek-Godek jest gorąco mniej więcej od roku. Gdy Putin rozpętał wojnę na terytorium Ukrainy, polska siatkarka przebywała w akurat Rosji, gdzie grała w tamtejszym Lokomotiwie Kaliningrad . Po kilku tygodniach rozwiązała umowę z klubem i wróciła do ojczyzny. Związała się kontraktem z drużyną DevelopRes Bella Dolina Rzeszów , ale część kibiców nie mogło jej wybaczyć, że wcześniej grała w kraju rządzonym przez dyktatora z Kremla. " SmarZek wracaj do Rosji " – transparentem o takiej treści powitali ją w kwietniu fani ŁKS-u .

Później na kibiców siatkarki czekał następny cios. Trener Stefano Lavarini nie powołał jej na spotkania Ligi Narodów . Sama zainteresowana tłumaczyła, że nie ma co doszukiwać się w tym drugiego dna, a decyzja była podyktowana jej osobistą prośbą . "Nie ma żadnej afery czy konfliktu. Poprosiłam trenera o przerwę. Mam problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mi na ten moment udział w tak trudnym i wyczerpującym turnieju jak VNL" - mówiła wówczas w rozmowie z TVP Sport.