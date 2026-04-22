W skrócie Ons Jabeur potwierdziła narodziny synka Elyana, publikując zdjęcie z mężem na Instagramie.

Pod wpisem Jabeur pojawiły się gratulacje od znanych tenisistek, takich jak Coco Gauff, Paula Badosa, Emma Raducanu, Karolina Muchova, Elina Switolina i Magda Linette.

W oficjalnych komentarzach pogratulowały również profile Wimbledonu oraz WTA.

Ponad 10 miesięcy upłynęło od ostatniego spotkania Ons Jabeur. Dwukrotna finalistka Wimbledonu postawiła na przerwę w karierze - miała ważniejszy cel. A była nim chęć powiększenia rodziny.

Ons Jabeur została mamą. Posypały się gratulacje od tenisistek

W lipcu ubiegłego roku Tunezyjka ogłosiła, że wraz z mężem, Karimem Kamounem spodziewają się dziecka. Dla doświadczonej tenisistki była to ogromna zmiana względem bycia w rytmie kolejnych turniejów. Pod koniec kwietnia potwierdziła narodziny synka - Elyana.

21 kwietnia Jabeur pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z mężem i nowym członkiem rodziny. "Maleńki cud, miłość na całe życie. Witamy na świecie naszego synka, Elyana Kammouna, 20/04/2026." - napisała. Błyskawicznie posypały się gratulacje, w tym ze strony największych gwiazd tenisa.

Można powiedzieć, że z gratulacjami ruszyło niemal "pół Madrytu". Mowa oczywiście o tenisistkach, które przystąpiły do rozgrywek rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii. Wśród nich były Coco Gauff, Karolina Muchova, Elina Switolina, Magda Linette, czy Emma Raducanu, która z rozgrywek się ostatecznie wycofała.

Badosa pogratulowała koleżance. Sabalenka także zareagowała

Milczeć nie mogła także największa przyjaciółka Aryny Sabalenki - Paula Badosa. Złożyła w komentarzu miłą deklarację.

Nie mogę się doczekać, żeby go poznać

Aryna Sabalenka również nie przeszła obojętnie obok ogłoszenia bliskiej przyjaciółki. Polubiła wpis Tunezyjki, z którą podobnie jak z Badosą, zawsze łączyły ją dość bliskie relacje.

"Gratulacje" - napisała Coco Gauff, nie szczędząc emotikon serduszek. "Gratulacje kochani" - skomentowała z kolei Barbora Krejcikova. Gratulacje pod wpisem złożyły Ons Jabeur również oficjalnie profile Wimbledonu, czy WTA.

Ons Jabeur

Paula Badosa i Aryna Sabalenka

Coco Gauff

Arthur Fils - Andrey Rublev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport