Ogłosiła narodziny dziecka, przyjaciółka Sabalenki ruszyła z gratulacjami. "Nie mogę się doczekać"

Jakub Rzeźnicki

W oczekiwaniu na pierwszy mecz Igi Świątek w WTA Madryt gruchnęła wspaniała wiadomość, która wywołała niemałe poruszenie w niemal całym tourze. Z gratulacjami natychmiast ruszyły Paula Badosa, Coco Gauff, Emma Raducanu, czy Karolina Muchova. A okazja była nie byle jaka - pojawienie się nowego członka rodziny, co potwierdził post opublikowany na Instagramie.

Paula Badosa i Aryna Sabalenka pogratulowały przyjaciółce narodzin synka

  • Ons Jabeur potwierdziła narodziny synka Elyana, publikując zdjęcie z mężem na Instagramie.
  • Pod wpisem Jabeur pojawiły się gratulacje od znanych tenisistek, takich jak Coco Gauff, Paula Badosa, Emma Raducanu, Karolina Muchova, Elina Switolina i Magda Linette.
  • W oficjalnych komentarzach pogratulowały również profile Wimbledonu oraz WTA.
Ponad 10 miesięcy upłynęło od ostatniego spotkania Ons Jabeur. Dwukrotna finalistka Wimbledonu postawiła na przerwę w karierze - miała ważniejszy cel. A była nim chęć powiększenia rodziny.

W lipcu ubiegłego roku Tunezyjka ogłosiła, że wraz z mężem, Karimem Kamounem spodziewają się dziecka. Dla doświadczonej tenisistki była to ogromna zmiana względem bycia w rytmie kolejnych turniejów. Pod koniec kwietnia potwierdziła narodziny synka - Elyana.

Sabalenka świętowała, a tu zaskoczenie. Ukochany dał się w końcu namówić

21 kwietnia Jabeur pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z mężem i nowym członkiem rodziny. "Maleńki cud, miłość na całe życie. Witamy na świecie naszego synka, Elyana Kammouna, 20/04/2026." - napisała. Błyskawicznie posypały się gratulacje, w tym ze strony największych gwiazd tenisa.

Można powiedzieć, że z gratulacjami ruszyło niemal "pół Madrytu". Mowa oczywiście o tenisistkach, które przystąpiły do rozgrywek rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii. Wśród nich były Coco Gauff, Karolina Muchova, Elina Switolina, Magda Linette, czy Emma Raducanu, która z rozgrywek się ostatecznie wycofała.

Milczeć nie mogła także największa przyjaciółka Aryny Sabalenki - Paula Badosa. Złożyła w komentarzu miłą deklarację.

Nie mogę się doczekać, żeby go poznać
napisała Badosa.

Aryna Sabalenka również nie przeszła obojętnie obok ogłoszenia bliskiej przyjaciółki. Polubiła wpis Tunezyjki, z którą podobnie jak z Badosą, zawsze łączyły ją dość bliskie relacje.

"Gratulacje" - napisała Coco Gauff, nie szczędząc emotikon serduszek. "Gratulacje kochani" - skomentowała z kolei Barbora Krejcikova. Gratulacje pod wpisem złożyły Ons Jabeur również oficjalnie profile Wimbledonu, czy WTA.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas finału turnieju w Madrycie w 2024 roku
Iga Świątek

Wciąż głośno o tym, co zrobiła Świątek. Mecz roku. Teraz Polka z dumą ogłasza

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
tenisistka w białym stroju uderza piłkę rakietą podczas meczu na korcie, skoncentrowana ekspresja twarzy, światło pada na zawodniczkę wybijając ją na pierwszy plan
Ons JabeurHenry NichollsAFP
Paula Badosa i Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
Coco GauffDENNIS AGYEMANAFP
Arthur Fils - Andrey Rublev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

