Zbliżająca się wielkimi krokami ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 z jednej strony jest niewiadomą, a z drugiej przywołuje pewne wspomnienia. Trudno bowiem zapomnieć o kontrowersjach z 2024 roku, kiedy to rozpętała się burza wokół Przemysława Babiarza.

Doświadczony dziennikarz relacjonował otwarcie igrzysk w Paryżu, wypowiadając na antenie TVP komentarz na temat piosenki "Imagine" i padających w niej słów. "Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - mówił.

Za tę wypowiedź Babiarz został zawieszony przez Telewizję Polską. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych" - przekazano w komunikacie.

Nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich

Silna presja społeczna doprowadziła do tego, że ostatecznie Babiarz został przywrócony do pracy. Po czasie sam dziennikarz wspominał, co pomogło mu w tamtych trudnych chwilach. "Przyznam szczerze, że reakcja, która potem nastąpiła, słowa wsparcia, obrona, którą podjęli moi koledzy z pracy, wszystko to pozwoliło mi ten tydzień zawieszenia przetrwać bez załamania. Sam nie byłbym taki silny" - opowiadał na VIII Męskim Oblężeniu Jasnej Góry.

Wielu fanów Przemysława Babiarza mogło mieć nadzieję, że komentator zostanie przydzielony do zreferowania ceremonii otwarcia na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Najnowsze doniesienia nie pozostawiają w tym temacie żadnych złudzeń.

Jest decyzja TVP ws. Przemysława Babiarza. Wszystko już jasne

Już wszystko jasne. Przemysław Babiarz z całą pewnością nie skomentuje zaplanowanej na 6 lutego na godzinę 20.00 ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. TVP do tego zadania oddelegowała przebywających we Włoszech Marka Rudzińskiego i Piotra Sobczyńskiego.

Oprócz tego na miejscu obecni są też inni dziennikarze i eksperci publicznego nadawcy: Mateusz Leleń, Aleksander Roj, Weronika Nowakowska, Eryk Więsyk, Jakub Pobożniak, Michał Chmielewski, Piotr Dębowski, Zbigniew Bródka oraz Aleksander Dzięciołowski.

Na "włoskiej" liście zabrakło nazwiska Przemysława Babiarza, lecz nie znaczy to, że zupełnie nie zaangażowano go przy igrzyskach. Będzie pracował ze studia w Warszawie.

"Dyscypliny, w których szanse Polaków są małe, obsługiwane będą z Woronicza. Tak będzie choćby w przypadku łyżwiarstwa figurowego, które skomentuje Przemysław Babiarz. Będzie on także jednym z prowadzących igrzyskowe studia oraz ekspertem przy okazji konkursów skoków narciarskich" - przekazano na stronie TVP Sport.

Przemysław Babiarz AKPA AKPA

Przemysław Babiarz Niemiec AKPA

Felix Auger-Aliassime - Stan Wawrinka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport