Iza Krzan: Tak wygląda jej życie po zwolnieniu z TVP

Mężczyzna jednak nie musiał Krzan za długo pocieszać, bo ta po zwolnieniu z TVP bardzo szybko znalazła nowe zajęcie. Z ofertą przyszedł bowiem Krzysztof Stanowski, który zatrudnił ją w swoim sportowym Kanale Zero.

Także i bez tego angażu Iza świetnie by sobie poradziła, bowiem na Instagramie ma sporo współprac, na których zapewne dobrze zarabia. Nie tak dawno chwaliła się, że podpisała umowę ze znaną marką produkującą odzież sportową.

Parę tygodni temu pojechała do Rzymu, by przyjrzeć się z bliska zmaganiom naszych rodaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Jak pisała, było to dla niej wielkie przeżycie.