Odważne zdjęcia żony polskiego skoczka. Fani zachwyceni

Żona Macieja Kota Agnieszka, znana trenerka fitness, cały czas dba o to, by być w dobrej formie. A także, by fani o niej nie zapomnieli. Po tym, jak na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z wakacji w Grecji, na jej profilu pojawiło się mnóstwo komentarzy ludzi, zachwyceni tym, jak prezentuje się partnerka reprezentanta Polski w skokach narciarskich.