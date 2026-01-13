Odważne słowa Czerkawskiego. Ale to nie był koniec, na jaw wyszły kulisy

Zwieńczenie Plebiscytu Przeglądu Sportowego to od wielu lat jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w Polsce. W minioną sobotę oficjalnie zakończyła się 91. edycja, która przyniosła mnóstwo niespodzianek. Wśród dziesięciu czołowych naszych reprezentantów nie uplasowała się między innymi Julia Szeremeta. O triumfie Klaudii Zwolińskiej wspominaliśmy natomiast już na wstępie. Organizatorzy kibiców zaskoczyli także za sprawą Mariusza Czerkawskiego. 53-latek pojawił się na scenie w eleganckim wydaniu i poprowadził wydarzenie.

Co prawda zebrał mieszane opinie, ale podołał wyzwaniu, przypominając zarazem o sobie sportowej Polsce. Znakomity w przeszłości hokeista wciąż zachowuje dobrą formę, pomimo że od dawna nie oglądamy go w akcji na lodowisku. Sporo dobrego mu jednak inna z popularnych dyscyplin. Mariusz Czerkawski jest zapalonym golfistą. Gra on rekreacyjnie, lecz posiada ponadprzeciętne umiejętności. Sam przyznał to wprost w 2015 roku na łamach Przeglądu Sportowego Onet. "To jest 1 proc. grających, można powiedzieć, na świecie, grających z najlepszych byłych sportowców u nas w kraju. Bo Jurek Dudek jest podobny" - wypalił odważnie.

Mariusz Czerkawski jest zapalonym golfistą. Ma spore sukcesy

Nadmierna pewność siebie? Nic z tych rzeczy. W tym samym materiale słowa 53-latka potwierdził Tomasz Iwan. Słupszczanin doskonale wiedział co mówi, ponieważ wielokrotnie spoglądał z boku na poczynania wychowanka GKS Tychy. "Mariusz gra naprawdę świetnie w golfa. (…) To jest prawie zawodowstwo" - ocenił. Same za siebie mówią także liczne sukcesy Mariusza Czerkawskiego. U boku wspomnianego wcześniej Jerzego Dudka zdobył on choćby w lipcu 2015 wicemistrzostwo kraju.

"Medal dla naszego zespołu to... szok i niedowierzanie. Zaczynając kilka lat temu przygodę z golfem nie sądziłem, że stanę na podium imprezy tej rangi. Jednak wynik jest efektem nie tyle szczęścia, co wielu treningów całej naszej ekipy" - wyznał dla Polsatu Sport legendarny bramkarz. Na tym się nie skończyło. 53-latek triumfował między innymi w HandicapGolf Challenge. Zaledwie kilka miesięcy temu łupem ex-hokeisty padł natomiast kolejny prestiżowy turniej. "Nasz Klubowicz Mariusz Czerkawski został MISTRZEM POLSKI MATCHPLAY SENIORÓW 2025" - z dumą poinformował profil First Warsaw Golf na Facebooku.

Dlaczego w sumie Mariusz Czerkawski pokochał golf? "To, co jest niesamowite w golfie, to fakt, że ta nauka trwa nieustannie. Za każdym razem, kiedy jest się na polu, próbuje się znaleźć punkt, od którego możemy się odnieść, zrozumieć co zadziała na nasz swing czy jak sprawić, aby powtarzalność ruchu była taka sama" - mówił na łamach "businessinsider.com.pl".

