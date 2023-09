Odważna sesja zdjęciowa "najpiękniejszej piłkarki". Fanom opadły szczęki

Alisha Lehmann to obecnie j edna z najpopularniejszych piłkarek na świecie. Reprezentantka Szwajcarii jest dobrze znana fanom w Anglii, bowiem na co dzień gra w barwach żeńskiego klubu Aston Villa. W lipcu przystąpiła z koleżankami z reprezentacji do walki o złoto na mistrzostwach świata. I choć, Szwajcaria nie awansowała do finału, 24-latka po rozgrywkach mogła liczyć na nowych obserwujących, bowiem jej profile w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Na ten moment sportsmenkę śledzi na Instagramie 15,2 mln użytkowników. A warto dodać, że liczba nieustannie idzie w górę.