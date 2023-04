" Czas pożegnać się z hokejem na lodzie. Nadszedł czas, aby przejść do kolejnej części mojego życia. Jestem podekscytowana przyszłością. Mam nadzieję, że będę mogła odnieść sukces w życiu" - napisała.

"Najseksowniejsza hokeistka świata" błyszczy w sieci. Nie do wiary, jak teraz zarabia

W tym momencie Demaiter oberwuje na Instagramie już 1,9 mln. użytkowników. Jednak nie jest to jedyna platforma, na której zarabia. Kobieta prężnie działa na portalu dla dorosłych.

Była hokeistka kilka lat temu postawiła na modeling i publikowanie w sieci odważnych fotografii. Jak sama przyznaje, zarabia na tym fortunę. Co ciekawe, miłośnicy Demaiter często sugerują jej w komentarzach pod zdjęciami, by ta znów założyła łyżwy i wróciła do upawiania sportu. Znaleźli się równieź i tacy, którzy uważają, że dziewczyna znakomicie spełnia się jako infuencerka i przestrzegają, że zmiana branży może być dla niej ryzykowna. Sama zainteresowana nie odpowiedziała na zaczepki kibiców.