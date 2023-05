Odmówiła Playboyowi. Prośbę otrzymała z Rosji. Teraz ujawnia powody

Dorothea Wierer obecnie uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych biathlonistek na świecie. Popularność w jej przypadku to nie wszytko. Trzeba byłoby zagospodarować chwilę wolnego czasu, by móc wymienić jej osiągnięcia. Zawodniczka może pochwalić się trzema brązowymi medalami z igrzysk olimpijskich i czterema krążkami z najcenniejszego kruszcu z mistrzostw świata. Ponadto w swojej karierze wywalczyła również dwie Kryształowe Kule. Miniony sezon 2022/23 zakończyła na 2. miejscu. Przez wielu ekspertów uznawana jest za jedną z najlepszych biathlonistek XXI wieku.

Mistrzyni świata dostała wiadomość nie z tej ziemi od Rosjan. Zdradziła, jak na nią zareagowała

Wierer w rozmowie z włoską gazetą "Corriere della Sera" wróciła wspomnieniami do przeszłości i ujawniła, co Rosjanie jej zaproponowali. Okazuje się, że chcieli, by została gwiazdą okładki "Playboya".

"Uroda może ci pomóc w pozyskiwaniu sponsorów. Musisz też być otwarta na nowe znajomości i pewna siebie, żeby nie było, że tylko ‘jesteś piękna, ale nic lepiej nie mów’. A co do nagiej sesji dla 'Playboya', odmówiłam. To stara sprawa jeszcze sprzed dziesięciu lat. To była propozycja z Rosji. Biathlon jest tam bardzo popularnym sportem" - mówiła zawodniczka, która została okrzyknięta "najpiękniejszą biathlonistką świata".