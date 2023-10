Karolina Małysz-Czyż dorastała ze świadomością, jak wielką popularnością cieszy się jej ojciec, niegdyś legendarny skoczek narciarski, dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego. "Ja 'małyszomanię' odczuwałam cały czas . Pomimo że byłam małą dziewczynką, to te tłumy ludzi, które zbierały się pod naszym domem, dawały mi do myślenia. Zawsze pytałam, o co chodzi. Cały czas nad tym myślałam. Gdy byłam już nieco starsza, stopniowo zaczynało do mnie wszystko docierać" - opowiadała niegdyś Interii Sport .

Zwiedzanie Kuala Lumpur w jeden weekend? To możliwe, ale zdecydowanie polecamy zostać tu dłużej. My odwiedziliśmy to miasto przy okazji podróży do Tajlandii

Karolina Małysz-Czyż na nowym zdjęciu. Niektórzy mogą być zaskoczeni

"Jak w bajce Disneya" - tak widoki na zamku w Mosznej opisują Karolina Małysz-Czyż oraz jej mąż. "Położony pośród malowniczej polskiej wsi Pałac. Moszna to eklektyczna mieszanka wpływów gotyku, baroku i renesansu, co czyni go prawdziwym arcydziełem, które zachwyca zwiedzających" - dodają, przy okazji publikując cennik z biletami uprawniającymi do odwiedzenia budynku i okalającej go przestrzeni.