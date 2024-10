Od lat rodzina nie pokazuje Michaela Schumachera. Teraz wziął udział w ważnym wydarzeniu

Rodzina skrywa prawdę o stanie Michaela Schumachera

Lista osiągnięć Michaela Schumachera jest tak długa, że do dziś na dźwięk wymowy słów Formuła 1, wielu osobom właśnie jego nazwisko pierwsze przychodzi na myśl. Niemiec w 2006 roku ogłosił, że kończy karierę, ale później dał się namówić na powrót i jeszcze kilka lat kibice mogli oglądać go na torze. Definitywnie wycofał się z zawodów w 2012 roku.

Wówczas rodzina podjęła decyzję, że nie będzie informować opinii publicznej o stanie jego zdrowia czy przebiegu rehabilitacji, a dostęp do niego mają jedynie najbardziej zaufane osoby, w tym kilku lekarzy i fizjoterapeutów. Żona sportowca, Corinna, tłumaczyła to faktem, iż całe życie on chronił swoich bliskich, zatem teraz oni będą chronić jego. Wprawdzie w 2021 roku na Netflixie pojawił się dokument o jego życiu, jednak do dziś nie wiadomo dokładnie, w jakim stanie znajduje się Michael Schumacher.