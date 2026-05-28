Od lat kibicuje Świątek. Teraz ogłasza, wielkie zaskoczenie
Borys Szyc od wielu już lat fascynuje się tenisem i kibicuje Idze Świątek w odnoszeniu kolejnych imponujących sukcesów. Aktor jednak nie ogranicza się jedynie podziwiania profesjonalistów na korcie i sam chętnie chwyta za rakietę. Jak teraz ogłosił, jeszcze tego lata przyjdzie mu trenować na obozie jednego z najwybitniejszych obecnie tenisistów.
Iga Świątek od kilku już lat godnie reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej i utrzymuje się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Polkę w odnoszeniu kolejnych sukcesów wspierają wybitne postacie ze świata polskiego show-biznesu. Oddanym kibicem Raszynianki jest m.in. znany polski aktor Borys Szyc, który w przeszłości głośno dopingował tenisistkę m.in. na trybunach w Paryżu podczas turnieju Rolanda Garrosa. 47-latek ponadto regularnie komentuje za pośrednictwem mediów społecznościowych sukcesy Świątek, wychwalając jej determinację na korcie oraz umiejętności.
Jak się jednak okazuje, Borys Szyc nie ogranicza się jedynie do obserwowania popisów tenisistów na korcie - on sam chętnie chwyta za rakietę i szlifuje swoje umiejętności, chwaląc się tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz aktor znany z takich produkcji jak m.in. "Heweliusz", "Forst", "Planeta Singli" czy "Lejdis" postanowił pójść o krok dalej i wybrać się na obóz treningowy jednego z najwybitniejszych tenisistów młodego pokolenia, Carlosa Alcaraza.
Borys Szyc wybiera się na obóz treningowy Carlosa Alcaraza w Polsce
Siedmiokrotny mistrz wielkoszlemowy już jakiś czas temu ogłosił, że w dniach 24-28 sierpnia na kortach Tenis Kozerki niedaleko Grodziska Mazowieckiego odbędzie się pierwszy w Polsce oficjalny obóz treningowy Akademii Tenisowej Carlosa Alcaraza. Projekt ten ma na celu szkolenie młodzieży oraz dorosłych pod okiem trenerów z akademii Hiszpana i zgodnie z jego autorską metodologią.
Borys Szyc jako naczelny fan tenisa nie mógł ominąć takiej okazji i postanowił wybrać się na obóz Alcaraza. O wszystkim poinformował na swoim profilu na Instagramie. "Moi drodzy. Może już niektórzy z Was wiedzą, że ja jestem kompletnym freakiem tenisowym. Ale nie wiem, czy wiecie, że w sierpniu Carlitos Alcaraz wraz ze swoją akademią urządza camp tenisowy w klubie tenisowym w Kozerkach pod Warszawą. Będę brał udział w tym campie, zachęcam Was - nie wiem, czy są jeszcze miejsca - żeby się tam zjawić i też kibicować, bo 28 sierpnia na sam koniec całego campu odbędzie się pokazowy mecz. Jedną drużynę będzie prowadził Łukasz Kubot, a drugą Pedro Cobacho, przyjaciel od dziecka Carlitosa, trener w jego akademii. Z tego co wiem, może uda mi się dołączyć do jednej z tych grup. Także zobaczcie, jak dostaję w tyłek, wejdźcie na stronę Camp Alcaraz Polska i śledźcie to, co się tam dzieje, bo będą to niesamowite dni" - oznajmił.