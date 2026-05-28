Od lat kibicuje Świątek. Teraz ogłasza, wielkie zaskoczenie

Jak się jednak okazuje, Borys Szyc nie ogranicza się jedynie do obserwowania popisów tenisistów na korcie - on sam chętnie chwyta za rakietę i szlifuje swoje umiejętności, chwaląc się tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz aktor znany z takich produkcji jak m.in. "Heweliusz", "Forst", "Planeta Singli" czy "Lejdis" postanowił pójść o krok dalej i wybrać się na obóz treningowy jednego z najwybitniejszych tenisistów młodego pokolenia, Carlosa Alcaraza.

Borys Szyc jako naczelny fan tenisa nie mógł ominąć takiej okazji i postanowił wybrać się na obóz Alcaraza. O wszystkim poinformował na swoim profilu na Instagramie. "Moi drodzy. Może już niektórzy z Was wiedzą, że ja jestem kompletnym freakiem tenisowym. Ale nie wiem, czy wiecie, że w sierpniu Carlitos Alcaraz wraz ze swoją akademią urządza camp tenisowy w klubie tenisowym w Kozerkach pod Warszawą. Będę brał udział w tym campie, zachęcam Was - nie wiem, czy są jeszcze miejsca - żeby się tam zjawić i też kibicować, bo 28 sierpnia na sam koniec całego campu odbędzie się pokazowy mecz. Jedną drużynę będzie prowadził Łukasz Kubot, a drugą Pedro Cobacho, przyjaciel od dziecka Carlitosa, trener w jego akademii. Z tego co wiem, może uda mi się dołączyć do jednej z tych grup. Także zobaczcie, jak dostaję w tyłek, wejdźcie na stronę Camp Alcaraz Polska i śledźcie to, co się tam dzieje, bo będą to niesamowite dni" - oznajmił.