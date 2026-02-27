Od lat jest posłem KO. Jego emerytura przyprawia o zawrót głowy
W ostatnich latach kariera polityczna Apoloniusza Tajnera nabrała rozpędu. Były kombinator norweski, a później trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich, czy wieloletni prezez PZN wystartował w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej i zasiada obecnie w Sejmie. Z tytułu sprawowania mandatu posła uzyskuje spory przychód, ale wrażenie dopiero robi jego emerytura. O tak wysokim świadczeniu pomarzyć może jedynie wielu Polaków.
Niemal trzy lata minęły już, odkąd Apoloniusz Tajner po raz pierwszy dostał się do polskiego parlamentu. Już pierwsze głosowania zrobiły na nim ogromne wrażenie, o czym szczegółowo opowiedział swego czasu w rozmowie z Interia Sport.
- To były burzliwe obrady. Do takich zebrań nie byłem przyzwyczajony, ale szybko muszę przywyknąć. To jest zupełnie inna rzeczywistość - stwierdził w listopadzie 2023 roku.
Apoloniusz Tajner obrał kurs na politykę. Jego emerytura robi wrażenie
Od tamtej pory zdążyło już upłynąć sporo czasu, a kariera polityczna wieloletniego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nabiera rozpędu. Poseł Koalicji Obywatelskiej pozostaje aktywny, a jak deklarował niedawno w rozmowie z Tomaszem Kalembą, "W Sejmie czuje się już jak ryba w wodzie".
Dobrze czuję się w Komisji Kultury Fizycznej. Jestem przewodniczącym podkomisji stałej ds. sportu dzieci i młodzieży i komisji ds. sportu osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że Sławomir Nitras obrał taki kierunek w sporcie, a kontynuuje go teraz Jakub Rutnicki. Jestem też w Komisji Gospodarki i Rozwoju i w Komisji Kontroli Państwowej
Praca w Sejmie wiąże się naturalnie z niemałymi zarobkami. Z tytułu sprawowania mandatu posła w 2024 roku Apoloniusz Tajner uzyskał 161 957,69 zł przychodu. Spore wrażenie robi jednak jego emerytura.
W 2024 roku uzyskał z tytułu emerytury 103 304,08 zł, co daje w przeliczeniu ponad 8,5 tys. zł brutto. Wiele milionów Polaków może jedynie pomarzyć o świadczeniach takiej wysokości. Średnia emerytura wypłacana przez ZUS w listopadzie 2025 r. wyniosła 4236,04 zł brutto. Różnica zatem, jak widać, jest ogromna.
Poza tym, na majątek Apoloniusza Tajnera składają się również mieszkanie o powierzchni 44,48 m² (plus pomieszczenie gospodarcze 7,91 m²), którego jest współwłaścicielem, a jego wartość oszacowano na ponad 600 tys. zł, a także warta około 1,5 mln zł działka budowlana o powierzchni 2731 m².