Niemal trzy lata minęły już, odkąd Apoloniusz Tajner po raz pierwszy dostał się do polskiego parlamentu. Już pierwsze głosowania zrobiły na nim ogromne wrażenie, o czym szczegółowo opowiedział swego czasu w rozmowie z Interia Sport.

- To były burzliwe obrady. Do takich zebrań nie byłem przyzwyczajony, ale szybko muszę przywyknąć. To jest zupełnie inna rzeczywistość - stwierdził w listopadzie 2023 roku.

Apoloniusz Tajner obrał kurs na politykę. Jego emerytura robi wrażenie

Od tamtej pory zdążyło już upłynąć sporo czasu, a kariera polityczna wieloletniego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nabiera rozpędu. Poseł Koalicji Obywatelskiej pozostaje aktywny, a jak deklarował niedawno w rozmowie z Tomaszem Kalembą, "W Sejmie czuje się już jak ryba w wodzie".

Dobrze czuję się w Komisji Kultury Fizycznej. Jestem przewodniczącym podkomisji stałej ds. sportu dzieci i młodzieży i komisji ds. sportu osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że Sławomir Nitras obrał taki kierunek w sporcie, a kontynuuje go teraz Jakub Rutnicki. Jestem też w Komisji Gospodarki i Rozwoju i w Komisji Kontroli Państwowej

Praca w Sejmie wiąże się naturalnie z niemałymi zarobkami. Z tytułu sprawowania mandatu posła w 2024 roku Apoloniusz Tajner uzyskał 161 957,69 zł przychodu. Spore wrażenie robi jednak jego emerytura.

W 2024 roku uzyskał z tytułu emerytury 103 304,08 zł, co daje w przeliczeniu ponad 8,5 tys. zł brutto. Wiele milionów Polaków może jedynie pomarzyć o świadczeniach takiej wysokości. Średnia emerytura wypłacana przez ZUS w listopadzie 2025 r. wyniosła 4236,04 zł brutto. Różnica zatem, jak widać, jest ogromna.

Poza tym, na majątek Apoloniusza Tajnera składają się również mieszkanie o powierzchni 44,48 m² (plus pomieszczenie gospodarcze 7,91 m²), którego jest współwłaścicielem, a jego wartość oszacowano na ponad 600 tys. zł, a także warta około 1,5 mln zł działka budowlana o powierzchni 2731 m².

