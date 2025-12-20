Jagna Marczułajtis-Walczak jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich snowboardzistek i prekursorką uprawiania tego sportu w Polsce w świetle zawodowym. W czasie swojej kariery trzykrotnie reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich i dwukrotnie wygrała zawody Pucharu Świata.

Jagna Marczułajtis-Walczak wybrała karierę polityczną

Po zakończeniu sportowej kariery Marczułajtis-Walczak spróbowała jeszcze swoich sił jako trenerka i prowadziła szkółkę narciarską i snowboardową wraz ze swoim mężem. Ostatecznie skierowała jednak swoje kroki ku polityce i to z nią związała swoją przyszłość, jak się okazało, z sukcesami.

W 2010 roku uzyskała z ramienia Platformy Obywatelskiej miejsce na listach do sejmiku województwa małopolskiego i udało jej się zdobyć mandat. Już rok później wystartowała w wyborach do Sejmu i to z powodzeniem - zdobyła 7289 głosów, co dało jej miejsce w sejmowych ławach. Nie udało jej się zdobyć reelekcji w 2015 roku - na Wiejską wróciła jednak przedwcześnie w 2018 roku, a rok później zdobyła już niemal trzy razy więcej głosów niż za pierwszym kandydowaniem. Jeszcze lepszy wynik osiągnęła w 2023 roku, kiedy jako posłanka Koalicji Obywatelskiej zdobyła ponad 35 tys. głosów.

W 2024 roku postanowiła spróbować swoich sił w walce o mandat europosłanki. Wcześniej ta sztuka nie udała jej się w 2019 roku, ale tym razem była snowboardzistka mogła cieszyć się z zaufania ponad 58 tys. wyborców i tym samym pojechała rozwijać karierę w Brukseli.

Jagna Marczułajtis-Walczak zgromadziła spory majątek

Była zawodniczka w trakcie swojej kariery sportowej i politycznej zgromadziła pokaźny majątek, z którego sporo wlała w nieruchomości. Marczułajtis-Walczak ma ich łącznie cztery - pierwsza ma powierzchnię 168 mkw, druga i trzecia 71,23 mkw każda, a ostatnia, czyli dom w budowie, ma 292 mkw.

Łączna wartość wszystkich nieruchomości w oświadczeniu majątkowym z 2024 roku, które posłanka składała przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyniosła 6 454 000 zł. Dodatkowo Jagna Marczułajtis-Walczak zajmuje się także hodowlą psów - konkretnie grzywaczy chińskich - której wartość w tamtym czasie wynosiła 22 tys. zł.

Jagna Marczułajtis-Walczak w towarzystwie Daniela Olbrychskiego podczas jednego z politycznych eventów Damian Burzykowski Newspix.pl

Jagna Marczułajtis-Walczak ADRIAN DENNIS AFP