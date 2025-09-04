Mija pierwszy miesiąc kadencji Karola Nawrockiego w roli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następca Andrzeja Dudy w swoją pierwszą zagraniczną podróż w tej roli wybrał się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Spotkanie głowy państwa oraz przywódcy USA oczywiście wywołało niemałe emocje i zdominowało przekaz medialny w ostatnich godzinach. Nie brakowało również słów krytyki.

W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia Karola Nawrockiego u boku Donalda Trumpa, a na jedno z nich postanowił zareagować Robert Biedroń. - "Szon patrol" na posterunku... - napisał na platformie "X" polityk. Szybko na jego wpis zareagował Marcin Możdżonek.

Niespodziewany atak na Nawrockiego. "Damski bokser i tchórz". Mistrz świata reaguje

Były reprezentant Polski w siatkówkę, który obecnie skupia się na karierze politycznej i wielokrotnie komentował już, mniej lub bardziej dosadnie, kolejne wydarzenia, postanowił nie bawić się w dyplomację i uderzyć w Biedronia po jego wpisie.

Agnieszka Korneluk: Wymagamy od siebie więcej, turniej nie poszedł po naszej myśli. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- @RobertBiedron to wyjątkowo obrzydliwa postać. Damski bokser i tchórz. Jedyne na co zasługuje to to żeby jak najszybciej znaleźć się na politycznym śmietniku - odpowiedział.

Rozwiń

Siatkarski mistrz świata z 2014 roku odniósł się tym samym do zarzutów sprzed prawie dwóch dekad, kiedy to prokuratura postawiła Biedroniowi zarzuty. Polityk został wówczas oskarżony przez matkę o znęcanie się. Finalnie między Robertem Biedroniem i jego matką Heleną doszło do porozumienia, a sprawę umorzono.

Za swój wpis oberwał również Marcin Możdżonek, jednak od wzburzonych internautów, którzy nie popierają poglądów jego i jego partii. - Napisał chłop, który dla zabawy morduje zwierzęta - brzmi jeden z komentarzy. - Przynajmniej nie pomylił matki z dzikiem - napisał kolejny internauta, uderzając w myśliwych.

Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki oraz europoseł Lewicy Robert Biedroń PRZEMEK SWIDERSKI/REPORTER / JACEK DOMINSKI/REPORTER Reporter

Na zdjęciu nowy prezydent RP Karol Nawrocki oraz Marcin Możdżonek Filip Naumienko/REPORTER / Adam Burakowski/East News East News

Marcin Możdżonek ma rzekomo zostać doradcą Karola Nawrockiego Jan Rutkowski/REPORTER, Dawid Wolski East News