"Obrzydliwa postać". Burza po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem. Możdżonek nie wytrzymał

Łukasz Olszewski

Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Karola Nawrockiego i jego spotkanie z Donaldem Trumpem w USA, zdominowały przekaz medialny w ostatnich godzinach. Nie zabrakło również głosów krytyki pod adresem następcy Andrzeja Dudy, na co zdecydował się m.in. Robert Biedroń. Natychmiast otrzymał kontrę od Marcina Możdżonka. Mistrz świata w siatkówce nie wahał się do nazwać "damskim bokserem i tchórzem".

Karol Nawrocki i Donald Trump podczas spotkania w USA
Karol Nawrocki i Donald Trump podczas spotkania w USAOliver ContrerasAFP

Mija pierwszy miesiąc kadencji Karola Nawrockiego w roli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następca Andrzeja Dudy w swoją pierwszą zagraniczną podróż w tej roli wybrał się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Spotkanie głowy państwa oraz przywódcy USA oczywiście wywołało niemałe emocje i zdominowało przekaz medialny w ostatnich godzinach. Nie brakowało również słów krytyki. 

W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia Karola Nawrockiego u boku Donalda Trumpa, a na jedno z nich postanowił zareagować Robert Biedroń. - "Szon patrol" na posterunku... - napisał na platformie "X" polityk. Szybko na jego wpis zareagował Marcin Możdżonek.

Niespodziewany atak na Nawrockiego. "Damski bokser i tchórz". Mistrz świata reaguje

Były reprezentant Polski w siatkówkę, który obecnie skupia się na karierze politycznej i wielokrotnie komentował już, mniej lub bardziej dosadnie, kolejne wydarzenia, postanowił nie bawić się w dyplomację i uderzyć w Biedronia po jego wpisie.

Agnieszka Korneluk: Wymagamy od siebie więcej, turniej nie poszedł po naszej myśli. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- @RobertBiedron to wyjątkowo obrzydliwa postać. Damski bokser i tchórz. Jedyne na co zasługuje to to żeby jak najszybciej znaleźć się na politycznym śmietniku - odpowiedział.

Siatkarski mistrz świata z 2014 roku odniósł się tym samym do zarzutów sprzed prawie dwóch dekad, kiedy to prokuratura postawiła Biedroniowi zarzuty. Polityk został wówczas oskarżony przez matkę o znęcanie się. Finalnie między Robertem Biedroniem i jego matką Heleną doszło do porozumienia, a sprawę umorzono.

Za swój wpis oberwał również Marcin Możdżonek, jednak od wzburzonych internautów, którzy nie popierają poglądów jego i jego partii. - Napisał chłop, który dla zabawy morduje zwierzęta - brzmi jeden z komentarzy. - Przynajmniej nie pomylił matki z dzikiem - napisał kolejny internauta, uderzając w myśliwych.

