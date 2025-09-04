"Obrzydliwa postać". Burza po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem. Możdżonek nie wytrzymał
Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Karola Nawrockiego i jego spotkanie z Donaldem Trumpem w USA, zdominowały przekaz medialny w ostatnich godzinach. Nie zabrakło również głosów krytyki pod adresem następcy Andrzeja Dudy, na co zdecydował się m.in. Robert Biedroń. Natychmiast otrzymał kontrę od Marcina Możdżonka. Mistrz świata w siatkówce nie wahał się do nazwać "damskim bokserem i tchórzem".
Mija pierwszy miesiąc kadencji Karola Nawrockiego w roli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następca Andrzeja Dudy w swoją pierwszą zagraniczną podróż w tej roli wybrał się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Spotkanie głowy państwa oraz przywódcy USA oczywiście wywołało niemałe emocje i zdominowało przekaz medialny w ostatnich godzinach. Nie brakowało również słów krytyki.
W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły pojawiać się kolejne zdjęcia Karola Nawrockiego u boku Donalda Trumpa, a na jedno z nich postanowił zareagować Robert Biedroń. - "Szon patrol" na posterunku... - napisał na platformie "X" polityk. Szybko na jego wpis zareagował Marcin Możdżonek.
Niespodziewany atak na Nawrockiego. "Damski bokser i tchórz". Mistrz świata reaguje
Były reprezentant Polski w siatkówkę, który obecnie skupia się na karierze politycznej i wielokrotnie komentował już, mniej lub bardziej dosadnie, kolejne wydarzenia, postanowił nie bawić się w dyplomację i uderzyć w Biedronia po jego wpisie.
- @RobertBiedron to wyjątkowo obrzydliwa postać. Damski bokser i tchórz. Jedyne na co zasługuje to to żeby jak najszybciej znaleźć się na politycznym śmietniku - odpowiedział.
Siatkarski mistrz świata z 2014 roku odniósł się tym samym do zarzutów sprzed prawie dwóch dekad, kiedy to prokuratura postawiła Biedroniowi zarzuty. Polityk został wówczas oskarżony przez matkę o znęcanie się. Finalnie między Robertem Biedroniem i jego matką Heleną doszło do porozumienia, a sprawę umorzono.
Za swój wpis oberwał również Marcin Możdżonek, jednak od wzburzonych internautów, którzy nie popierają poglądów jego i jego partii. - Napisał chłop, który dla zabawy morduje zwierzęta - brzmi jeden z komentarzy. - Przynajmniej nie pomylił matki z dzikiem - napisał kolejny internauta, uderzając w myśliwych.