Była żona obecnego partnera Aryny Sabalenki rozliczyła się z zawodniczką. Padły ostre słowa

"Żyjemy w świecie sieci społecznościowych i pytań jest za dużo... To będzie ostatnie zdjęcie z nim na moim insta, na którym byliśmy razem i gdzie byliśmy szalenie szczęśliwi! Rozstajemy się" - oznajmiła Julia Michajłowa i następnie w gorzkich słowach wbiła szpilę tenisistce. "Apel do wszystkich dziewczyn, które trzymają się cudzych mężów, które mają dzieci w rodzinie!!! To jest podłe! To jest najbardziej niesamowity i najszczęśliwszy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy, bo małe dziecko zabiera mnóstwo energii, energii i czasu... Może się zdarzyć, że kiedyś też znajdziesz się w takiej sytuacji" - grzmiała w mediach społecznościowych.