O tym wiedziało niewielu. Wyszło na jaw, dlaczego Mbappe nie może jeździć swoimi wartymi miliony samochodami

Wczoraj jego reprezentacja odpadła z Euro 2024 w półfinale, po porażce z Hiszpanami 1:2. To z pewnością nieprzyjemne doświadczenie dla przyzwyczajonego do zwycięstw sportowca. Kto wie, może jako znany miłośnik motoryzacji na osłodę kupi sobie kolejne auto.

Mbappe ma kolekcję aut wartych miliony, ale nie może nimi jeździć. Dlaczego?

“To jedna z wad wczesnego odnoszenia sukcesów, brakowało mi czasu na proste rzeczy, takie jak prawo jazdy. Myślę, że każdy tak ma. Dla wielu osób prawo jazdy jest obowiązkiem, ale dla mnie nie. Chociaż jest to synonim autonomii, to ja ją posiadałem już na wczesnym etapie, ponieważ miałem do dyspozycji kierowców. Nigdy nie było to moim priorytetem” - tłumaczył w wywiadzie dla serwisu Bleacher Report Mbappe.