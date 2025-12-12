O tym Piotr Zieliński nie mówi głośno, domy dziecka to nie wszystko. Tak pomaga potrzebującym

Bez dwóch zdań Piotr Zieliński to jeden z najlepszych polskich piłkarzy. Na swoim koncie ma już 105 występów w narodowych barwach, a do tego z powodzeniem radzi sobie na włoskich boiskach Serie A, gdzie od 2024 roku gra w Interze Mediolan. W trakcie swojej kariery zdołał wywalczyć mistrzostwo Włoch (z Napoli w sezonie 2022/2023) oraz Puchar Włoch (sezon 2019/2020).

Co ciekawe, piłkarz wielokrotnie udzielał się charytatywnie. Przed laty kupił dwa domy w swoich rodzinnych stronach, a dokładniej w powiecie ząbkowickim. Te zostały wyremontowane i przystosowane w domy dziecka, miejsce dla potrzebujących. Placówki działają pod stowarzyszeniem "Piotruś Pan".

Funkcję opiekunów dla dzieci pełnią rodzice piłkarza, Bogusław i Beata Zielińscy. Zawodnik mimo obowiązków związanych z karierą często pomaga. Zdarza się, że przywozi sprzęt elektroniczny potrzebny do nauki, czy też sam spędza czas z podopiecznymi. Opieka jest bardzo obszerna, o czym sam mówił ojciec piłkarza.

Opiekujemy się nimi jak własnymi. Zabieramy do dentysty, wyprawiamy urodziny, jedną dziewczynkę musimy ochrzcić, a gdy któreś nawywija coś w szkole lub przedszkolu, jesteśmy wzywani i idziemy porozmawiać z wychowawcą

Co więcej, Bogusław Zieliński jasno wyznaje, że Piotr mimo wielkiej kariery piłkarskiej wciąż jest tym samym człowiekiem i stara się nie zapominać o regularnej pomocy.

- Jest zwykłym, prostym chłopakiem z małej miejscowości, to jego oryginalność - dodał.

Domy dziecka to nie wszystko, są licytacje i aukcje

Do tego 31-latek bierze udział w wielu licytacjach charytatywnych oraz sam oddaje różne przedmioty w celu wsparcia. W 2023 roku pomocnik oddał jedną z 60 rozdanych replik po zdobyciu mistrzostwa z Napoli. Wszystko w celu wsparcia zbiórki dla 7-letniej wówczas Antoniny.

Rozwiń

Działalność charytatywna piłkarza została jednak doceniona. W 2023 roku został odznaczony przez fundację św. Brata Alberta medalem św. Brata Alberta. Wyróżnienie to przyznaje się za bezinteresowne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i potrzebujących pomocy. Poza nim ze świata sportu podobnym odznaczeniem mogą pochwalić się Mariusz Wlazły, Marcin Gortat, Agnieszka Radwańska czy Anna Lewandowska.

Zieliński to tylko jeden z wielu przykładów piłkarzy, którzy udzielają się charytatywnie. Dla porównania Kuba Błaszczykowski założył Fundację Ludzki Gest, a Robert Lewandowski jest między innymi Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński Loris Roselli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP