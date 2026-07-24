Mariusz Wach od wielu już lat z dumą reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Tego roku polski fighter nie rozpoczął najlepiej - w marcu podczas gali w Budapeszcie musiał uznać wyższość rywala z Ukrainy, Wiktora Wychrysta. Dla naszego sportowca była to bolesna porażka, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że była to walka o pas mistrza Europy WBO w wadze ciężkiej.

Przegrana ta nie zdemotywowała jednak Wacha, który po czterech miesiącach jest gotowy na powrót na ring. 25 lipca zmierzy się on bowiem z legendą - Tysonem Furym. Tego pojedynku nie pokaże żadna telewizja ani platforma streamingowa, a dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany fundacji Father Ray Foundation, pomagającej dzieciom w Tajlandii.

Wach ma na swoim koncie mnóstwo sportowych osiągnięć, jednak pięściarstwo to nie jedyne jego zajęcie. Mało kto zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że bokser ma na swoim koncie kilka epizodów aktorskich. W przeszłości wystąpił on w kilku znanych polskich produkcjach, takich jak m.in. "Wielka Warszawska", "Magnezja", "Disco Polo" i "Poskromienie złośnicy". Pojawił się on również we wszystkich ośmiu odcinkach serialu "Królestwo kobiet" u boku m.in. Karoliny Gruszki, Krystyny Jandy, Jana Peszka i Artura Żmijewskiego.

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Mariusz Wach stanie do walki z Tysonem Furym. "Chyba nikt do końca nie traktuje tego poważnie"

Już 25 lipca Mariusz Wach stanie do walki z "Królem Cyganów". Na krótko przed pojedynkiem polsko-angielskim głos zabrał inny utytułowany polski pięściarz, Przemysław Saleta. W rozmowie z Arturem Gacem z Interii fighter przyznał, że starcie jego rodaka z Tysonem Furym należy potraktować raczej jako "sparing", aniżeli prawdziwą walkę.

"To znaczy to będzie walka, ale myślę, że chyba nikt do końca nie traktuje tego poważnie. A raczej jako sparing pokazowy. Jednak w rekordzie jednego i drugiego się znajdzie, bo są oficjele, więc będzie wliczone" - ocenił krótko.

Kto ostatecznie wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? Przekonamy się wkrótce.

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Tyson Fury i Mariusz Wach CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP East News

Mariusz Wach (po prawej) ANDREW COULDRIDGE/POOL/AFP AFP

Mariusz Wach Artur Widak/NurPhoto AFP





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